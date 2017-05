José Miguel Viñuela tiene nuevo trabajo lejos de la TV

Ya es un hecho que la televisión es parte del pasado de José Miguel Viñuella. En septiembre de 2015, el animador oficializó su salida de TVN, canal donde no contaba con proyectos estables.

Tras esto, tuvo apariciones temporales en algunos programas de Chilevisión, como “Fiebre de Viña” y “Primer Plano”. A pesar de que hace unas semanas te contamos que Viñuela estaba cada vez más cerca de Mega, ya que firmó contrato con Radio Candela (emisora que es parte de la red de medios del canal), ahora el comunicador sorprendió con un nuevo trabajo.

José Miguel Viñuela ahora se dedica al rubro inmobiliario. Sobre esto, el ex animador señaló: “Hicimos una gestora inmobiliaria y estamos con varios proyectos entretenidos. Eso me demanda harto tiempo. Me implica viajar. Hicimos un tema en Estados Unidos. Mi vida está mucho más fuera que dentro de los medios”.