Policías que estaban fuera de servicio tras ser enjuiciados por agredir a chofer fueron absueltos del cargo de lesiones graves

Los funcionarios de Carabineros C.E.R.S., S.A.P.B. y M.A.S.V. fueron absueltos tras el respectivo juicio por el Tribunal Oral de Ovalle, del delito de lesiones graves en contra de Joao Urquieta Molina, chofer que fue agredido el 9 de agosto del 2015 por los policías durante una disputa por un accidente de tránsito, veredicto que estuvo basado en que no fue acreditada la fractura de dos piezas dentales que Urquieta dijo haber sufrido.

Durante el juicio la fiscalía presentó medios de prueba que indican que a las 4:45 horas del 9 de agosto del 2015, Urquieta salió conduciendo una camioneta desde una discoteca ubicada en las afueras de Ovalle junto a un amigo, pero en el trayecto al llegar a un cruce con Avenida David Perry impactó al auto que le antecedía conducido por una carabinera que resultó ilesa junto a una acompañante.

Si bien los daños del auto fueron menores Urquieta siguió con la marcha hasta que al llegar a Avenida Tuquí con la calle 1 de Mayo, fue interceptado por un auto del que descendieron C.E.R.S., S.A.P.B. y M.A.S.V., lo que lo obligaron a bajar de la cabina.

Luego los tres policías que estaban de franco agredieron con golpes a Urquieta y a su amigo, reclamándole por haber chocado el auto de su compañera y por haber huido, agresión tras la que procedieron a retirarse.

Al lugar llegó una patrulla con efectivos de la Tercera Comisaria que trasladaron a Urquieta y a su acompañante al hospital local, donde fueron atendidos.

Urquieta fue diagnosticado con policontusiones leves, mientras que el examen de Rayos X al que fue sometido no arrojó fracturas en las piezas dentales, lesiones que el afectado comunicó al Ministerio Público que formalizó en la investigación, en el Juzgado de Garantía, a los tres imputados por el delito de lesiones graves.

Concluido el juicio oral, que fue realizado esta semana, los Jueces estimaron que tras la agresión sufrida por el afectado fue posible concluir que resultó policontuso y que no padeció fracturas dentales, lo que fue argumentado en el texto de la resolución, «el resultado de los Rayos X normales, es decir, no se advirtió que presentara fractura dental alguna, siendo una explicación muy razonable para ello que la víctima haya sufrido dicha lesión en un momento posterior, desconociéndose mayores antecedentes al respecto».

La lectura de la sentencia absolutoria fue programada para el próximo lunes, mientras que parientes de Urquieta solicitarán a la fiscalía que estudie la posibilidad de pedir la nulidad del juicio a la Corte de Apelaciones de La Serena, una vez que sea conocida la sentencia, contado con un plazo de 10 días a contar del lunes para presentar el recurso.