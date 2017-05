ANTE 8 MIL PERSONAS COLO COLO BUSCARÁ EL MILAGRO DEL TÍTULO

A partir de las 15 horas de este sábado comenzarán a disputarse dos de los duelos claves del Torneo de Clausura para conocer al nuevo campeón del fútbol chileno.

Universidad de Chile, actual líder de la tabla de posiciones, deberá enfrentar en condición de local a San Luis de Quillota, mientras que el sublíder Colo Colo visitará en La Serena al ya descendido Cobresal.

Ayer llegó hasta la Cuarta Región el elenco albo, que se encuentra alojado en Enjoy a la espera de disputar el encuentro frente a los mineros esta tarde.

Las entradas para este compromiso se encuentran agotadas, ya que se vendieron las 8 mil en los dos primeros días que se pusieron en el comercio.

Quienes tengan boleto y concurran al estadio, las puertas se abrirán a las 12:00 horas. Deberán pasar por un anillo de seguridad triple donde deben presentar su entrada y la cédula de identidad.

Carabineros también escoltará a las micros que traerán al grueso de la Garra Blanca desde Santiago para alentar a su equipo y tiene dispuesto un dispositivo de seguridad en caso de que Colo Colo salga campeón, concentrando las celebraciones en la Avenida de Aguirre, como es tradicional en La Serena.

De ser campeón la «U», en Santiago, seguramente también los hinchas que este equipo tiene en la región saldrán a festejar al mismo lugar, por lo cual deberán procurar que las hinchadas no se crucen, ya que es conocida su rivalidad a nivel nacional.

En lo deportivo, el plantel de Cobresal manifestó que jugará con dignidad este partido a pesar de estar descendido a la Primera B. No podrán contar con Ever Cantero, delantero que se desgarró en el cotejo jugado frente a Santiago Wanderers.

Colo Colo, en tanto, apostará al triunfo que le permita soñar con que la «U» caiga ante San Luis y puedan levantar una nueva copa.

Gonzalo Fierro no será parte del equipo que jugará hoy en La Portada.