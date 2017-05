Mesa Comunal de La Higuera participó en «Comisión Investigadora Dominga»

Representantes de distintas localidades explicaron por qué la mayoría de los habitantes de esta comuna apoyaron el Acuerdo Marco, firmado entre la comunidad y Andes Iron.

Invitados por el presidente de esta Comisión Investigadora, el diputado PS Raúl Saldívar, un grupo de vecinos pertenecientes a la Mesa Comunal de La Higuera llegó hasta el ex Congreso Nacional de Santiago, para exponer su trabajo como organización social.

Cuatro dirigentes de la Mesa presentaron un resumen de los objetivos del Acuerdo Marco – firmado con el proyecto minero portuario Dominga en octubre de 2016 – y enfatizaron el alto nivel de representación de la Mesa y sus bases, las Mesas Territoriales y Temáticas.

La representante de Chungungo, Marta Arancibia, una de las voceras de esta organización, señaló a los parlamentarios que «actualmente 1.500 personas mayores de 18 años firmaron su adhesión al Acuerdo Marco, en una comuna que tiene 2.800 adultos. La Comunidad quiere que el Comité de Ministros lo condicione al RCA del proyecto si es aprobado, para que así pueda tener más validez».

«En el Acuerdo Marco se establecen los principios fundamentales que rigen este acuerdo, que son la transparencia, la solidaridad, el bien común, el respeto. No es un simple acto de transaccionalidad, es mucho más que eso», agregó la dirigente.

Además de Marta Arancibia, también intervinieron Zunilda Vega, de Caleta Los Hornos; Boris López, de El Trapiche; y Yonathan Rojas, del Llano Los Choros, quienes detallaron otros aspectos de la relación entre la Comunidad y el proyecto Dominga, destacando el funcionamiento de una Comisión de Medioambiente, que capacitará a los vecinos en tareas de monitoreo y fiscalización, en caso que se ejecute esta inversión minera.

Luego de la ponencia de la Mesa Comunal, la diputada Cristina Girardi cuestionó la labor del Estado para impulsar planes de desarrollo en La Higuera, «lo cual es aprovechado por empresas privadas para reemplazar la labor estatal».

La dirigente Marta Arancibia repuso que «no podemos esperar eternamente que el Estado se decida a invertir en la comuna. La mayoría de la gente de La Higuera apoyó el Acuerdo Marco, porque es una oportunidad de desarrollo, y porque nos sentimos socios del proyecto».

En tanto, Boris López recalcó el carácter minero de la comuna de La Higuera, e hizo un llamado a los parlamentarios a visitar la comuna «para que conozcan cuál es la realidad del territorio».

Después de la sesión, los dirigentes conversaron con otros diputados miembros de la Comisión. Sergio Álvarez, de Punta Colorada, que formó parte del grupo que viajó a Santiago, pero no intervino en la instancia, destacó que «se cumplió el objetivo de dar a conocer nuestros planteamientos, y eso es muy positivo para nosotros».

El presidente de la Comisión, Raúl Saldívar, valoró la presencia de los vecinos y afirmó que «la idea es escuchar a cada uno de los grupos relacionados con este proyecto minero».