Gobierno endurece respuesta ante críticas de Piñera: “Él hace una caricatura del país”

La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, endureció este lunes el tono del rechazo del Ejecutivo hacia las críticas que les ha realizado en los últimos días el candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, y aseguró que el ex Presidente se ha empeñado en hacer una “caricatura” del país. Al respecto, la vocera de La Moneda sostuvo que “la dinámica entre las campañas presidenciales y la dinámica de gobernar tienen lógicas muy distintas (…) El Gobierno tiene que estar dedicado a gobernar hasta el último día, y no podemos distraernos en comentar cada una de las frases grandilocuentes que pueda tener el ex Presidente”.

En esa línea, Narváez indicó que “no se trata de competir aquí con quien hace la cuña más creativa, se trata de ir al fondo de las cosas y por cierto que no estamos de acuerdo con esa crítica, y no creemos que esté de acuerdo la gran mayoría de los chilenos”. “Porque él hace una caricatura del país y no hace una lectura realista de un país que ha avanzado enormemente en el reconocimiento de derechos sociales. Negar eso resulta no solo poco realista, sino que también poco generoso”, enfatizó la secretaria de Estado. Según la titular de la Segegob, “todas las personas que se supone pretenden liderar y conducir los destinos del país deben tener como mirada un interés superior, que es el interés de Chile. Sobre todo él que ha sido ex Presidente y que sabe lo complejo que es gobernar”.

“Por lo tanto, sus comentarios los entendemos en el marco de la campaña política, lo entendemos en su calidad de candidato de Chile Vamos, pero por cierto que no compartimos ni la forma ni el fondo de lo que él señala”, recalcó.