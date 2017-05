Gobierno refuerza compromiso con protección y difusión del producto pisco

Según el libro «El Pisco nació en Chile: Génesis de la Primera Denominación de Origen de América», de Pablo Lacoste, los primeros registros de Pisco en el mundo fueron encontrados en 1733 en la Hacienda La Torre, ubicada en la entonces comuna de La Unión, que en 1936 paso a llamarse Pisco Elqui, bajo el Gobierno del Presidente Arturo Alessandri.

El Intendente, Claudio Ibáñez, sostuvo que «seguiremos apoyando esta importante industria que fundamentalmente genera empleos y valor a muchos pequeños productores en la Región de Coquimbo. Son más de 1.300 los productores agrícolas, casi todos pequeños agricultores, los que conforman la industriaque genera identidad a la región».

La industria del pisco aporta más de 31 mil empleos y se ha potenciado como una de las actividades productivas de más larga tradición en el norte del país, específicamente, en las regiones de Coquimbo y Atacama.

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Relaciones Internacionales, está impulsando una mesa de trabajo para desarrollar acciones de apoyo para potenciarlo en los mercados extranjeros. Y sumándose al trabajo de protección de la industria, el municipio de Paihuano, elaboró una ordenanza municipal para preservar su valor patrimonial, relacionada a la identidad de los habitantes del Valle del Elqui.

DEFENSA

EN PAIHUANO

«Los primeros vestigios de la palabra pisco fueron acá, en la comuna de Paihuano, por lo tanto, vamos a defender como sea la denominación de origen. Nuestro Concejo Municipal va a aprobar el miércoles una ordenanza donde prohíba en todos los restaurantes, pub y lugares donde se comercializa alcohol, que en sus cartas, diga la palabra pisco peruano o cualquier otro pisco que no sea chileno. No estamos prohibiendo que no se venda, pero sí no se haga con el nombre Pisco», indicó el Alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada.