Equipo de Socorro Andino, fue fundamental en salvar a los arrieros aislados en la cordillera

Llanto, tristeza y preocupación son algunos de los sentimientos vividos por familiares y comunidad por la suerte que podrían correr los arrieros de la comunidad del sector El Colorado, en Cochiguaz, al interior del valle de Elqui.

Fuero 9 personas que vivieron esos largos y enternos días en medio de un temporal de lluvia y nieve como hacia muchas décadas que no se hacían sentir en la zona. Habían llevado sus ganados a pastar.

Ese temporal los desorientó. Se sintieron extraviados junto a su ganado. El temporal de nieve y viento blanco, era intenso en toda esta zona cordillerana.

La lejanía del lugar, factores climatológicos, dificultaría la ubicación, pese a los grandes esfuerzos desplegados.

Se activaron diversos rescates de emergencias por aire y tierra con equipos especializados, siempre con ayuda de autoridades de gobierno.

Debido a las características de la emergencia, por primera vez en la región se activó un operativo en alta montaña coordinado por voluntarios de Socorro Andino Región Coquimbo.

Junto a otros 17 arrieros rescatistas fueron fundamentales para dar con los arrieros.

Este equipo salió en ayuda el pasado sábado 18 de mayo a eso de las 4 AM, logrando concretar con éxito las labores el domingo 21 de mayo a eso de las 02:50 am.

LA AVANZADA

Para activar el plan de rescate planificado, un grupo de voluntarios del CSA trabajó en terreno los detalles de la operación.

Es así que desde las 5 de la madrugada del pasado viernes 19 mayo y a pesar de las adversas condiciones producto de la nieve, viento y el hielo en la ruta hacia el valle, los voluntarios de rescate lograron llegar al sector para tomar contacto con los familiares y confirmar de primera fuente el número real de la personas extraviadas.

En primera instancia medios de comunicación informaron de 4 afectados- información que fue corregida al nivel nacional por los voluntarios- ratificándose que se trataba de 9 extraviados desde hacía ya 8 días, en algún sector de Quebrada Larga a unos 3500m.s.n.m.; en la cordillera.

Se encontraban atrapados junto a unas 300 cabezas de ganado caprino.

El temor de los familiares y amigos era la salud de los afectados por las condiciones adversas en que se encontraban debido a la acumulación de nieve, el viento blanco, las bajas temperaturas (-15ºC) y la falta de forraje para los animales.

Para evitar una tragedia que pudiera complicar la vida de las nueve personas extraviadas, familiares se comunicaron con el equipo de Socorro Andino. «Se dio aviso a ONEMI de la activación de operación de rescate por parte del CSA Región Coquimbo, llegamos con dos patrullas al sector El Colorado. Durante la madrugada del sábado se coordinó la salida de patrulla mixta con dos de nuestros voluntarios provistos de un spot satelital desde El Colorado Cochiguaz, al sector El León donde se encontró a Herman Díaz, el primer aislado junto a los 8 restante que fueron en su ayuda. Todos estaban en buenas condiciones junto a parte de su ganado», explicó Mauricio Binfa, jefe técnico Socorro Andino Región Coquimbo.

Debido a la inestabilidad del viento en el sector, la búsqueda de reconocimiento aérea de la ONEMI sólo se concretó a eso de las 17:30 horas del viernes logrando arrojarles pasto, ropa seca y comida, pero sin poder aterrizar en el lugar.

La grave situación hizo que durante la tarde del sábado el Intendente Claudio Ibáñez, se trasladara hasta la comunidad del Colorado para conversar con los familiares afectados, brindar su ayuda y conocer los antecedentes aportados por Socorro Andino.

El mismo día eso de las 14:00 horas el grupo mixto de rescate de arrieros y voluntarios del CSA hizo el primer contacto con los siniestrados, se encontraban a 23kms hacia el SE.

El spot satelital transportado por los voluntarios Leonardo Aceituno y Paulo Contreras, más la ayuda de los crianceros quienes los guiaron hasta el lugar rompiendo la nieve con sus mejores caballos para hacer un camino entre las montañas y sólo así tomar contacto y enviar las coordenadas exactas y otros datos que permitía saber cómo era su comportamiento de tiempo de traslado (Se encontraban en un sector peligroso conocido por los lugareños como «la garganta del viento»).

De empeorar el panorama, la máxima autoridad regional dispondría «de un operativo de rescate de tipo complejo liderado por personal de la FACH», indicó a los familiares y amigos el Intendente Ibáñez, mientras desplegó en el lugar un operativo de recepción para posibles víctimas junto a la colaboración de Bomberos de Pisco Elqui y Carabineros.

Sin embargo a eso de las 21:50 horas llegó a la localidad el primero de los arrieros que iba en el equipo de rescate, era José Alcayaga, extenuado tras 7 horas ininterrumpidas de viaje, «vienen todos bien y vienen con ganado», eran las primeras noticias en más de una semana de espera para los familiares.

Luego de poco a poco fueron apareciendo entre la oscuridad de la fría la noche el equipo de rescate junto a los 9 arrieros desaparecidos, entre ellos, Herman Díaz, Humberto Antonio Pinto, Leonardo Pinto, Fredy Ramírez, Juan Leiva, Luis, Horacio y José Canihuante. El operativo culminó a eso de las 2:50 de la madrugada de ayer domingo. «Fue una semana terrible llena de incertidumbre, pero estamos todos contentos que ellos están todos bien, estamos muy agradecidos con la ayuda de los voluntarios y de la gente de este sector», fueron las palabras entre llantos de satisfacción de Tatiana Arias Romero, esposa de uno de los afectados tras finalizar las labores de búsqueda.