Camila no pudo postular a su hija a colegio por no revelar datos del padre

La ex Miss Chile y chica reality está complicada, ya que la última semana ha sido dura para ella. Primero hizo público el término de su relación con Joaquín Méndez, y ahora no ha podido encontrar un colegio para su hija.

Recordemos que hace un tiempo, y a través de su Facebook, comentó los problemas que ha tenido para decidirse por un establecimiento educacional para Isabella. En dicha oportunidad escribió: “Me cuesta decidir porque no siempre el colegio con mejor rendimiento académico es el que forma mejores personas (los valores se entregan en casa, sí, pero pasan gran parte del tiempo allí, por eso le pongo tanta atención). Tampoco el que sea público o privado te asegura que vaya a ser bueno para tu hijo”.