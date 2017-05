Concejal Guido Hernández «Perdí la confianza en Sacyr»

La constructora, una de las mayores de Europa, y en Chile, desde 1996, está en la mira del concejal Guido Hernández por los reiterados incumplimientos de contrato en la obra de construcción del edificio Consistorial de Coquimbo que lleva meses de paralización y silencio, afirma.

Hernández hace referencia al historial de Sacyr y argumenta que el modo de operar es siempre el mismo: “Ellos tienen una carpeta de negocios por US$3.340 millones, donde el 83% de sus obras de construcción son internacionales, esta empresa opera en Chile a través de Sacyr, recordemos que Codelco puso fin anticipado al contrato de construcción del camino Maitenes-Confluencia, clave para el proyecto Nuevo Nivel Mina que impulsa en El Teniente». La iniciativa fue adjudicada a Sacyr en 2012 y su inversión era de US$ 137 millones, esto producto de los sobrecostos, retrasos en los trabajos y accidentes fatales que justificaron la decisión, en este caso si la decisión no se tomaba, el costo final del camino habría sido más del doble del licitado originalmente. Codelco no aceptó estos rendimientos, como tampoco estuvo dispuesta a pagar sobreprecios no razonables.

El concejal también hace referencias a malas ejecuciones de contratos a nivel internacional, por ejemplo, la paralizar la ampliación del Canal de Panamá, la mayor obra de infraestructura del mundo, adjudicada en 2009 y que debía empezar en octubre de 2014. Sacyr en este caso retrasó las fechas y ahora la española prevé un aumento significativo al inicial.

Tenemos antecedentes que esta empresa también presenta una nueva discrepancia con el Estado chileno por cambios en el contrato de la Ruta D 43, La Serena-Ovalle.

Exige el término del contrato y que se realice el cobro de las boletas de garantías: “Esta situación es insostenible, la empresa no entrega garantías mínimas y según información extraoficial, esta empresa estaría pidiendo 10 mil millones de pesos más que se sumarian AL LOS 17 MIL MILLONES INICIALES para terminar los trabajos del edificio consistorial de Coquimbo.

No podemos seguir entregando señales difusas a la ciudadanía, esta empresa se está aprovechando de la inexperiencia de la municipalidad de Coquimbo para llevar adelante contratos de esta magnitud y considero necesario la asesoría de un equipo de abogados especialistas en esta materia, la empresa nos está chantajeando concluyó el concejal Hernández.