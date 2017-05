1500 firmas tendría reunidas Alejandro Guillier en la Región

Una intensa agenda de actividades desarrolla desde ayer en la Región de Coquimbo el candidato presidencial, Alejandro Guillier. El senador estará hoy en la Caleta de Coquimbo.

Dos horas más tarde de lo programado el Senador llegó hasta la notaría Elena Leyton ubicada a un costado de la Plaza de Armas de La Serena. Allí pudo dialogar con las personas que llegaron a darle su respaldo y con la propia notaria. Extraoficialmente se conoció que la meta es llegar a unas 3 mil firmas en la Región de Coquimbo. Hasta ahora ya habría reunido la mitad de esa cantidad.

«Esta es una gira que tiene dos componente porque inicialmente era para venir a promover las firmas, pero todos sabemos que hemos tenido fenómenos climáticos que tienen que ver con un fenómeno en todo el planeta y que nos está golpeando con mucha fuerza, por lo que cambiamos las prioridades y estuvimos en la Tercera Región la semana pasada y ahora haremos lo mismo acá. Vamos a ir a Ovalle, Punitaqui donde hay muchos daños causado por las lluvias…vamos a tener que postergar un poquito la campaña en razón de las urgencias de los ciudadanos», indicó.

Consultado sobre esta nueva forma de campaña en la que ha contestado más directamente a los emplazamientos realizados por las candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goic o la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.

«Carolina y la DC han dicho que yo tengo que ejercer mi liderazgo para resolver un problema que a ellos se les produjo. Mi misión no es resolverle los problemas a los partidos, para eso ellos tienen dirigentes y ellos tienen que ejercer el liderazgo. Nadie entiende por donde quieren ir, eso es lo que he dicho, pero yo si puedo ejercer un liderazgo que es mantener las puertas abiertas para una vez que se aclaren y ellos mismos ordenen que quieren hacer puedan volver a casa», afirmó el candidato.

Durante su recorrido por el centro de La Serena, Guillier también fue increpado por una mujer que se identificó como Fresia Zuloaga y que le lanzó una sustancia que no pudo ser identificada, algunos señalan que se trató de un chicle. Su escolta no pudo hacer nada por evitar este hecho.