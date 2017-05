TECHO-Chile cumple 20 años y llama a no conformarse….

«Nos enorgullece que muchas familias hoy tengan una vivienda definitiva, pero no enorgullece que familias de campamentos aumenten cada año». Así TECHO-Chile conmemora 20 años de existencia, en un país que a su juicio tiene todavía muchos pendientes.

A través de una campaña comunicacional, la organización que nació en 1997 para combatir la pobreza en materia habitacional, hoy se proyecta hacia el futuro evidenciando las desigualdades que aún existen en el país. Temas como la migración, el agua y el crecimiento económico han sido puestos en contraste, como un llamado a toda la ciudadanía a hacerse parte de los cambios que se necesitan.

Para el director regional de TECHO-Chile en Coquimbo, Erik Vergara, este aniversario es un llamado a no invisibilizar la problemática de los campamentos. «En la Región de Coquimbo existen 22 campamentos. Es una realidad que a nadie acomoda, pero sigue latente. Nos enorgullece que miles de familias hayan podido superar la situación de pobreza a través de la vivienda definitiva, pero NO ENORGULLECE que la cantidad de familias que llegan a estos asentamientos crezca cada día», manifiesta.

La organización ha realizado un llamado transversal a todos los actores de la sociedad a unirse para enfrentar esta problemática, y esperan que a través del contraste de avances y pendientes poder convocar a muchos más para seguir trabajando por el derecho a la vivienda.

Con el apoyo de rostros televisivos y otras organizaciones, la conmemoración de estos 20 años tendrá lugar en los medios de comunicación y en la vía pública durante un mes, además de la Colecta Nacional de TECHO-Chile que se realizará en todas las esquinas del país del 9 al 11 de junio.