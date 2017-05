Alcalde Pereira y vecinos buscarán alternativas al relleno sanitario de El Panul con nuevo sistema de diposición de desechos

Ayer en la mañana, el alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira y los concejales Hernán Cortés, Rosetta Paris, Guido Hernández y Roxana Zambra, junto a vecinos y dirigentes sociales de El Sauce, La Rinconada y la Higuera Alta, concurrieron al relleno sanitario de El Panul de la empresa Inversiones Panul, para verificar sus condicione de funcionamiento, oportunidad en que Pereira, conoció la inquietud de los pobladores por la actividad del relleno, comprometiendo un trabajo conjunto para buscar alternativas al recinto y un futuro nuevo sistema de disposición desechos con énfasis en el reciclaje.

El alcalde señaló que comprende la inquietud de los habitantes de las poblaciones aledañas al recinto, que manifestaron preocupación por emanación de malos olores, por la posible contaminación de napas de agua subterránea por líquidos percolados, (situación descartada por Inversiones Panul) y por la presencia de vectores como insectos, aves, roedores, y perros que trasladan infecciones hacia sus barrios.

«Conversemos largamente con los vecinos y asistimos a esta cita con nuestro Departamento de Medio ambiente y lo más importante para la gente es que en mi rol de alcalde en lo que este en mi competencia voy hacer las fiscalizaciones que correspondan en este caso y si no voy a ir a ante el gobierno regional, para que se cumplan los requisitos que tiene que tener un relleno sanitario como corresponde».

En cuanto a la búsqueda alternativas al relleno que recibe cerca del 65 por ciento de la basura de la región Pereira, manifestó, «puedo dar fe que le Intendente Claudio Ibáñez, el gobernador del Elqui Américo Giovine, y el alcalde de La Serena Roberto Jacob, le interesa este tema y por eso hace un mes estamos llevando realizando trabajo para una solución definitiva junto al gobierno regional. Pero hay que ser claro la solución definitiva es que la gente tenga más cultura en saber reciclar, junto con contar con una empresa de reciclaje de gran escala».

Sobre la opción que manifestaron los vecinos de cerrar de forma definitiva el relleno una vez que concluya su vida útil proyectada para el próximo año, la autoridad, esgrimió que no sería factible debido a que por el momento no hay otro proyecto de las mismas características, «como alcalde no puedo apoyar una postura de cierre de relleno sanitario, y espero que no se malentienda porque no soy partidario que existan este tipo de recintos, pero mientras no excita una solución definitiva como contar como dije, con una empresa de reciclaje que procese toda la basura que genera la comuna no puedo ser parte de un cierre del relleno porque la pregunta es ¿dónde dejo la basura? , porque no podemos dejarla en la calle a contar del 2018».

Por su parte Ariel Arias, presidente del Junta vecinal El Sauce, señaló que la vista les permitió exponer junto a todos los representantes de las poblaciones aledañas a El Panul de forma directa al alcalde sus inquietudes, aclarando que espera que lames de trabajo con el municipio permita concretar las alternativas al funcionamiento del relleno, «nuestras casas están a dos kilómetros del vertedero y a nosotros los olores que emanan de acá son muy difíciles de soportar ya , porque hoy día en este relleno se botan los desechos que no solo son de la comuna de Coquimbo sino que viene de los de La Serena y de otros sectores y el problema que si no es aquí, no hay donde depositar la basura por eso también pedimos que las autoridades desde ya empiecen a buscar un terreno alejado del radio urbano para ver a crear un relleno que nos sirva y que incluya el reciclaje, porque eso es lo que queremos realmente».