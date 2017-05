«ME GUSTA QUE MIS EQUIPOS SEAN AGRESIVOS»

Patricio Graff y su cuerpo técnico alistan las maletas para llegar a Coquimbo el próximo lunes 29 de mayo. La idea es comenzar ese mismo día a trabajar con los jugadores que mantienen contrato vigente con el elenco pirata y con aquellos juveniles que tendrán la opción de ser parte del plantel profesional.

Ya confirmado como entrenador aurinegro, Graff agradeció a “la dirigencia de Coquimbo Unido que confió en mi proyecto” y ratificó que está “organizando el viaje a Chile junto a mi cuerpo técnico”.

¿Como será el Coquimbo Unido de Graff?

“Me gusta que mis equipos sean agresivos en todo momento, jugadores concentrados en la cancha, que presionen y traten bien el balón. Tendré que adaptarme a los jugadores que hay, pero me gustaría jugar con un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Esto puede variar a medida que vaya conociendo al plantel”.

¿Está al tanto del plantel que posee?

“El equipo se ha desmantelado. Contamos con poca gente, que sin duda es de valía, pero hay que conformar una columna vertebral para que no decaiga el equipo. Le daremos la oportunidad a los chicos del club, aprovecharemos de terminar de formarlos en los seis meses que vienen, pero necesitamos de jugadores experimentados para sacar los partidos adelante”.

¿Traería refuerzos?

“Ya tenemos jugadores en carpeta. De Primera División que no han competido mucho, jugadores de Primera B que han destacado en sus equipos. Los presentaremos al club buscando lo mejor para Coquimbo. Tenemos que adecuarnos al presupuesto, pero hay que buscar opciones”.

¿Qué sabe del club?

“Se que Coquimbo es un club de coraje, lucha, pasión. Se que llevan 10 años en la división de ascenso y esperamos cambiar aquello. El año pasado fue irregular, al último se acercó a los punteros, pero cuanto tuvo que dar el salto no lo hizo, creo que no por algo de criterio futbolístico, si no de carácter y eso es lo que trabajaremos. Tuve la oportunidad de ver partidos en Coquimbo y otros a través de internet”.

Usted ya conoce el medio, desde que fue ayudante de Pablo “Vitamina” Sánchez…

“Si, el 2013 con Pablo Sánchez logramos un ascenso con la Universidad de Concepción, justamente en un torneo de Transición, cuando le ganamos una semifinal precisamente a Coquimbo Unido. Espero tener ahora una oportunidad similar a la de aquella vez”.