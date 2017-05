Soc. Agrícola aclara situación de aguas en predio Peñuelas: Es sector de vegas

Ante la preocupación de algunos vecinos del predio de SAN ubicado en Peñuelas, que generó una fiscalización de Seremi de Salud por posible proliferación de zancudos o malos olores a raíz del agua estancada, la presidenta del gremio explica que se hicieron las gestiones para solicitar que se mejoren las obras de evacuación de aguas del entorno del terreno durante el verano pasado.

El predio está ubicado en un sector de vegas con condiciones de inundabilidad, en especial cuando se producen precipitaciones debido a los drenes presentes en el sector y que evacuan agua desde partes altas de la ciudad.

Debido a esto y haciendo caso a los anuncios de meteorólogos respecto a mayores lluvias, el mes de febrero, SAN envió carta a la Dirección General de Aguas para consultar sobre entubamiento de dren ubicado en paralelo a Av. Peñuelas para conocer condiciones de la obra que se efectuó tras la construcción de un condominio colindante al predio. En la oportunidad, DGA señaló que la obra se encuentra en regla.

Según explica la presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, María Inés Figari, «el problema tiene varias aristas: el predio recibe aguas, por tanto no sólo hay que evacuar lo propio sino que también lo que se recibe. Hay una intervención conocida que está alterando el funcionamiento de drenaje. El colector está sucio y no hay claridad de a quién o a quiénes corresponde su mantención. A la hora de diseñar la obra definitiva, se debe considerar el mayor caudal observado (de lo contrario colapsará cuando más se necesita) y como se recibe mucha agua de sectores más altos, el tamaño y costo puede ser tremendamente alto».

Además, se efectuó consulta respecto al estado del canal Vegas Sur que rodea el predio de SAN por Av. Los Pescadores y que según informó DGA, «tal como lo indica el artículo 92 del Código de Aguas, dentro del territorio urbano de la comuna, las municipalidades deberán concurrir a la limpieza de canales obstruidos por basuras, desperdicios u otros objetos botados en ellos». Tras esa respuesta, la Sociedad Agrícola del Norte realizó petición a la Municipalidad de Coquimbo para realizar la limpieza de los drenes del sector y presentó el problema ante el Concejo.

«Como gremio nos hemos preocupado de este tema a través de las consultas respecto a estas vías de evacuación de aguas y al interior del predio realizamos fumigaciones para evitar la proliferación de zancudos que pueden causar molestia a los vecinos. Hay que entender que ambas obras, el dren y el canal, no son aptos para la gran cantidad de agua caída en poco tiempo y que además sirven como desagüe del sector alto de la ciudad. Además el predio tiene afloración de agua por tratarse de una zona de vegas por lo cual era esperable esta inundación en el terreno», explica María Inés Figari, presidenta de Sociedad Agrícola del Norte.

La presidenta de SAN agrega que «la Seremi de Salud ingresó al terreno, que es un recinto privado, sin ponerse en contacto con nosotros como propietarios y no nos alertó de esta denuncia, ante la cual podríamos haber dado las explicaciones del caso y mostrar las cartas a DGA y Municipalidad de Coquimbo enviadas durante el verano pasado para que se hiciera la limpieza del canal. Nos parece que no corresponde esta forma de actuar de un organismo del Estado».