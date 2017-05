La Suprema ratifica decisión de municipio de no renovar patente a dos locales de alcoholes del centro

La Corte Suprema, rechazó el recurso de protección interpuesto por los dueños de comercios con patentes de alcohol de Coquimbo, Negrito Ecuatoriano de calle Henríquez y New Bar de calle Portales que no fueron renovadas en el mes de enero pasado por el municipio, motivo por el que ambos locales deberán permanecer cerrados.

La no renovación de patentes fue definida por el concejo municipal y el alcalde Marcelo Pereira en sesión de concejo del 18 de enero, por petición de la Junta de vecinos Centro Oriente, cuya directiva, en representación de sus 326 socios pidieron a la casa consistorial de no renovar por razones de seguridad las patentes del 5 locales del centro de Coquimbo, que corresponden a New Bar de calle Portales y a los comercios del tramo de calle Henríquez con avenida Varela, Barra Ejecutiva, Coyotes, Lolito y Negrito Ecuatoriano.

En esa oportunidad, el alcalde Pereira, argumentó que estaba de acuerdo con la petición de la junta vecinal, considerando que habían informes de la policía que indicaban que existían problemas delictuales constantes en los alrededores de los locales cuestionados, lo que fue ratificado por el concejal Guido Hernández, el que tras la sesión del 18 de enero, señaló a nuestro medio que esos eran los principales fundamentos que los llevó como concejo a tomar la decisión de no renovar las patentes.

«No renovaremos la patentes de estos cinco locales con patentes de alcohol y de cabaret que funcionaban como cantinas, relacionados, muchas veces, con prostitución y hechos de delincuencia, por eso decidimos escuchar a los habitantes del sector y no accederemos a la renovación y esto marca un punto de inflexión, ya que hace mucho tiempo que lo vecinos pedían esto, y después de muchos años, como concejo logramos frenar este tipo de patentes y ahora esperamos ir a la baja con mayores filtros de los locales que quieren instalarse en el centro».

De forma posterior a la no renovación los empresarios de los locales, Negrito Ecuatoriano y New Bar, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, que en marzo, por fallos unánimes de la Segunda Sala del Tribunal de alzada (causas roles 155-2017 y 168-2017), estableció la ilegalidad y falta de fundamentación del decreto municipal.

«Es por tanto una exigencia del acto administrativo que sea fundado y para ello se debe exponer los motivos en el acto mismo, que han llevado a la decisión de la autoridad, la que no puede abusar del mandato que le han entregado los gobernados a través del ejercicio de la soberanía», establecieron los fallos.

Por otra parte las resoluciones agregan en su texto: «Que un acto administrativo es por su esencia, un acto formal y que en dicha formalidad, para el caso del Decreto Exento Nº 068 ya singularizado, la autoridad recurrida, no sólo no ha motivado su decisión, sino que además se ha asilado en una disposición legal que no es la pertinente».

Ante esa determinación, el equipo jurídico del municipio recurrió a la Corte Suprema, que desestimó finalmente el recurso de los empresarios, por lo que se mantiene la no renovación de las patentes de los locales New Bar y Negrito Ecuatoriano, por los argumentos de seguridad esgrimidos por el concejo municipal.