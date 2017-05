Hallan murciélago con rabia en Illapel

Un nuevo caso de murciélago con rabia fue confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP) en Villa Rucalhue, de Illapel, por lo que la SEREMI de Salud se encuentra aplicando el protocolo correspondiente, a través de una investigación epidemiológica –ambiental, vacunación antirrábica de mascotas del sector y educación a la población.

La Oficina Comunal de Illapel aplicará la inmunización a las mascotas (perros y gatos) presentes en el sector de riesgo. También, se entregará información respecto a la enfermedad y cómo evitarla.

Al respecto, el SEREMI de Salud Rosendo Yáñez señaló la importancia de las medidas de control aplicadas por la Autoridad Sanitaria. «El protocolo realizado es investigar si hay personas que tuvieron contacto directo con el murciélago, en esta ocasión no hubo personas en riesgo, luego se inicia la vacunación a las mascotas para prevenir que ellas se puedan contagiar de la enfermedad rabia, y evitar que ésta pueda llegar al ser humano, ya que ésta es una enfermedad muy grave».

Yáñez reiteró las precauciones que se debe tener si se encuentra un murciélago. «El llamado a la población es que si encuentran un murciélago muerto o moribundo a plena luz del día deben dar aviso de inmediato a la oficina comunal respectiva de la SEREMI de Salud y no manipularlo con las manos descubiertas».

Este mamífero de hábito nocturno es una especie protegida por su calidad de controlador de plagas al alimentarse de mosquitos, polillas y otras especies. En nuestro país, existen 11 especies. Para evitar su colonización en nuestros hogares se recomienda cerrar bien los aleros para que no ingresen en los entretechos, sellar bien las ampliaciones y construcciones que se hagan en los hogares ya que si queda mal sellado facilita que las especies ingresen y generen una colonia al interior aumentando el riesgo para las personas.