«Hay alcaldes que engañan a la gente con las farmacias populares»

El alcalde de la Municipalidad de Lo Barnechea y vicepresidente de la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH), Felipe Guevara, visitó recientemente la Región de Coquimbo. En la oportunidad, se reunió con alcaldes y concejales de Chile Vamos. El encargado territorial de la campaña de Sebastián Piñera habló con LA REGIÓN sobre temas como seguridad, salud y educación.

– «Nos estamos preparando para ser gobierno con el Presidente Sebastián Piñera y obviamente se va a requerir de una agenda de trabajo local, de la problemática local y eso hay que construirlo desde los alcaldes y los concejales, no desde Santiago y eso es lo que estamos construyendo en todo Chile. Hay otros alcaldes que están en otras regiones y la idea es levantar esas necesidades. Uno puede hablar en términos gruesos de la seguridad, del empleo, pero también hay ruralidad, pequeña minería, agricultura, son temas locales que queremos levantar».

– Hay municipios como Lo Barnechea que tienen más recursos y pueden implementar sistema como Aplicaciones Móviles o drones. ¿Cómo se logra que pequeños municipios también tengan accesos a esa tecnología?

– «En materia de seguridad hay cosas que cuestan mucho dinero y hay otras que cuestan poco dinero pero que son eficaces, por ejemplo, la organización vecinal, que un vecino conozca al del lado, tenga su número telefónico, que compartan un WhatsApp entre varias personas de la comunidad, eso es gratis. Luego la aplicación que nosotros usamos no es una que sea extremadamente cara, está al alcance de cualquier municipio. Lo importante es el soporte que tiene atrás. Por ejemplo, si usted la activa, nosotros sabemos tres cosas: quién eres, dónde estás y que tienes un problema. Antes de 10 segundos llamamos a esa persona y antes de 10 minutos estamos con una patrulla en el lugar donde está esa persona. Eso es lo caro, la capacidad de reacción. La discusión tiene que ser en qué rol tienen que jugar los municipios en materia de seguridad ciudadana. Chile es la única democracia en el mundo donde no hay policías municipales, porque pareciera que el delito no tiene una característica geográfica, pero sí la tiene. Ocurre en un lugar que nadie más que el municipio lo conoce…».

– Eso tiene que ver con darles más atribuciones…

«En Chile tenemos monopolizado la actividad policial en Carabineros, que son buenos para todo, desactivando bombas, cuidando la frontera, adiestrando perros, dirigiendo el tránsito, yo creo que a lo menos eso es discutible. Uno no puede ser bueno para todo. Hay un espacio que entrega en materia municipal, en materia de seguridad ciudadana y esa discusión todavía no comienza».

– ¿Qué le ha parecido la polémica generada por el uso de drones en materia de seguridad?

– «Nosotros no tenemos drones, sí tenemos un globo de televigilancia con una cámara de alta resolución. Hasta aquí están funcionando bien los drones, los tiene el alcalde Lavín, me comentaba que han tenido varios procedimientos con detenidos gracias a los drones. Todas estas cosas hay que probarlas y si sirven creo que son bienvenidas por toda la ciudadanía».

DEUDA DE SALUD

– En materia de salud, muchos municipios están endeudados…. ¿Cómo se puede mejorar la salud en ese escenario?

– «Hay que fortalecer la Atención Primaria de Salud, es un área donde los municipios sí tienen facultad, pero no tiene recursos. El monto que se entrega por cada usuario es de 5.400 pesos. ¿Qué salud puede dar con ese monto?….La atención primaria es buena, lo que pasa es que tiene una falta de financiamiento importante… .cuando se discutió la Ley de Tenencia Responsable de Mascota se calculó cuánto podría costar mantener una mascota desde el punto de vista de salud mensualmente, y fue 18 mil pesos y un ser humano 5.400 pesos. Obviamente, se hace lo que se puede».

– ¿Cómo ha visto el tema de las farmacias populares?

– «Hay alcaldes que engañan a la gente con las farmacias populares y les dicen que les van a vender barato un medicamento que en una farmacia cuesta más caro. Pero la verdad es que ese remedio en muchos casos debiera ser gratuito para el paciente. Dentro del monto per cápita que llega todos los meses hay un porcentaje que es para medicamentos. En esos casos hay un aprovechamiento por parte de algunos municipios. Distinto es el caso de las isapres, que no tienen cobertura de medicamentos, para ellos sí es una alternativa».

– En materia de educación debiera producirse el traspaso de los colegios municipales al Estado…

– «Eso no va a ocurrir, es un mala idea quitarle los colegios a los municipios. Sería una buena idea poder mejorar el financiamiento, sobre todo para la remuneración de nuestros profesores, la compra de tecnología en los colegios, un niño del siglo XXI está a años luz de distancia de profesores del siglo XX que no tienen la tecnología, las ganas, la energía, que tiene nuestra juventud. La desmunicipalización es una mala idea porque para el ministerio un niño va a ser un número, va a tener tantos niños en la provincia X, o tantos niños en la región A, es un número. Para el municipio, ese niño es parte de una red municipal, su mamá se atiende en el consultorio, su papá está en algún programa de empleo, esa familia recibe atención de la asistente social de la municipalidad, es una red municipal. Pero si uno separa a ese niño de esta red lo va a aislar y transformarlo en un número. ¿Se tiene que mejorar la educación?, desde luego…. ¿Se requieren más recursos?, claramente, ¿Más facultades?, desde luego, porque no puede ser que los profesores estén apernados sean buenos o malos».