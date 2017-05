Trabajadores del San Pablo plantearan mejorar al sistema de alimentación ante representantes del Ministerio de Salud

Con el objetivo de solicitar el cambio del sistema de alimentación licitado para cerca de 800 funcionarios, que es entregada en el casino del recinto y en un comedor externo, por la entrega de tarjetas que permiten adquirir a colaciones en diversos comercios, la dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Salud, Fenats, del Hospital San Pablo de Coquimbo, sostendrá en las próximas semanas una reunión con representantes del Ministerio de Salud que realizará una visita oficial a la zona.

Yanira Naudon, directora de Fenats, explicó a Diario LA REGIÓN que reafirmarán ante los representantes ministeriales, la necesidad de, en primera instancia, revisar las condiciones que la empresa licitada brinda la alimentación, que los llevó como gremio a realizar recientemente una «olla común», al considerar que no es la adecuada para las necesidades de los trabajadores del recinto hospitalario

«Nuestro problema no es con la empresa de alimentación licitada, si no que es con la administración del hospital y la del Servicio de Salud Coquimbo, ya que no se conversó con los trabajadores el cambio ya que teníamos un buen beneficio con una tarjeta que permitía flexibilidad para alimentarse como cada uno considerara mejor, teniendo en cuenta las patologías que sufre cada trabajador como hipertensión, diabetes o intolerancia a la lactosa o por convicciones, como ser vegetariano, pero todo eso se vio vulnerado con el sistema que tenemos ahora ya que se nos impuso de forma arbitraria».

La dirigente agregó que a su juicio el casino del hospital, no cumple con las condiciones de infraestructura para dar un buen servicio, «las autoridades pensaron que habían condiciones para otorgar 800 almuerzos diarios ya que el espacio físico del casino que tenemos no es el adecuado ya que no cumple cola a la demanda de todo los funcionarios. Además detectamos problemas en la calidad de los alimentos que venían arrastrándose desde un tiempo atrás con la misma empresa licitada debido a una mala manipulación sumado a que el casino no está cumpliendo con condiciones higiénicas de base, debido a que hay obras de construcción a pocos metros de distancia».

Consultada por el plazo definido por la dirección del Servicio de Salud de cerca de un mes para evaluar el servicio de la empresa, Naudon manifestó, «lo que nosotros sabemos es que hasta inicio de esta semana nadie ha venido a preguntar o ver en terreno si las condiciones se están cumpliendo en el servicio, nadie ha verificado de parte de algún equipo directivo, durante el plazo que se dijo de un mes, a la empresa. Lo otro que está ocurriendo es que se dice que los alimentos se entregan de en el horario de 12:30 a 15:00, pero hemos tenido denuncias de funcionarios que nos han dicho que a las 14:00, se han quedado sin almuerzo, y lo otro delicado es que se ha detectado insectos en el alimento y lo que se hace es cambiar el plato por otro, nada más».

Sobre la entrega de colaciones en el comedor externo que pertenece al cercano Club de Tenis local, la directora indicó que ha colapsado en varias oportunidades por exceso de comensales, « si bien en ese recinto se ve que cumple con condiciones factibles, al momento de la hora de mayor demanda no cumple con la exclusividad para nuestros funcionarios ya que atiende a gente externa generando una sobredemanda que no permite rapidez en la atención, aunque ese espacio está en su derecho de funcionar así por ser privado».

En cuanto a la propuesta que Fenats, manifestara a los representantes del Ministerio, la dirigente dijo que será crear un sistema dual manteniendo el sistema de tarjetas, «debido a que el Servicio de Salud, ha dicho que no se puede terminar el contrato de licitación, ahora hemos hechos la propuestas de mantener a la empresa brindando la alimentación junto al sistema de tarjetas por lo que menos hasta que pasen 6 meses, plazo en el que la empresa se comprometió a contar en un espacio cercano al hospital un casino de dos a tres piso con capacidad y condiciones óptimas para cumplir con el servicio».

Pasando a la visita de los representantes ministeriales la directora, ratificó que fue pedida de forma directa al Servicio de Salud, «como Fenats, plantamos tema al director del Servicio Ernesto Jorquera, para que vinieran representantes del Ministerio a analizar las condiciones de nuestra problemática, porque por ahora no vemos que se llegue a una pronto acuerdo de solución.