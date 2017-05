Don Luciano el «alcalde de los pobres», ahora sueña con ser diputado

Con la convicción que le caracteriza, don Luciano Esquivel llega a la oficina de redacción de diario La Región y anuncia su nuevo desafío: Postular al Congreso Nacional.

Señala que ahora está viviendo junto a su hijo en una toma de terrenos ubicada detrás del cementerio de Las Compañías. “Calculo que somos cerca de 600 personas allí y la municipalidad no nos manda agua … y por otro lado al ser terreno de Bienes Nacionales, nos piden un proyecto para poder regularizar”, asegura.

“Obviamente me postulo al Parlamento porque como diputado quiero ayudarlos y ayudarme yo también”. Por ello ya está en plena campaña para recoger el soporte de su marketing político, que son los cartones con los que confecciona sus letreros. “Con las lluvias se me mojaron los cartones que tenía, pero los estoy secando y también consiguiendo más”.

Sobre las razones que lo llevan a postular nuevamente señala que “estoy en contra de los políticos que se llevan millones. Creo que en las campañas la ley debería ayudarlos con dinero sólo la primera vez, pero cuando se repostulan más adelante deberían hacerlo solos, por las de ellos, sin apoyo estatal porque ya han recibido millones… Ellos deberían ganar menos o gratis si es que son servidores públicos”.