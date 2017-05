«La senadora Muñoz está votando en contra de la elección de gobernadores regionales y eso es grave»

En el Café Rapsodia de La Serena se realizó ayer el lanzamiento local del partido Federación Regionalista Verde. En la oportunidad, el presidente del nuevo conglomerado político, Jaime Mulet, acompañado de los dirigentes Agapito Santander, Teodoro Aguirre y Miguel Rebolledo dieron a conocer sus aspiraciones con respecto a las próximas elecciones parlamentarias y consejeros regionales.

Jaime Mulet habló con la región y criticó lo que a su juicio considera un excesivo centralismo por parte de las autoridades parlamentarias de la zona en torno a la elección de los nuevos gobernadores regionales.

«Nos unimos partidos chicos y nos transformamos en un partido grande que ya estamos en seis regiones para precisamente, en primer lugar, para poder vivir porque el duopolio en un acuerdo del Partido Comunista y la UDI nos eliminó y eso la gente lo tiene que saber, ellos no quieren competencia. Pero nosotros salvamos esa situación de legalidad uniéndonos todos a través de una federación y un proceso de fusión de manera que somos hoy un partido inscrito en seis regiones del país, agregando otras regiones y vamos a competir en todo Chile. Somos los verdaderamente regionalistas».

– ¿Eso quiere decir que hay otros que dicen ser regionalistas y no lo son?

– En épocas electorales siempre nos hablan de regionalismo, los candidatos a presidente llegan incluso senadores a ofrecerse aquí y dicen que son regionalistas. Aquí mismo en esta región yo denuncio y lo digo para que la gente lo sepa, la senadora Muñoz está votando en contra de la elección de intendente, hoy llamados gobernadores regionales y eso es grave. Eso habla de corrupción programática porque se comprometieron a apoyar y hoy no apoyan y eso es grave para nuestro país. Vamos a hacer la voz de las regiones».

– ¿De qué manera se logra eso?

– «Aquí está con Agapito Santander, Teodoro Aguirre, que son las autoridades del partido y quienes elegirán a los candidatos. Ellos van a competir por Coquimbo, y cada región tomará sus propias decisiones y en eso somos demasiado estrictos. La regla es que sea de la región y ellos determinan cuáles y que defiendan las ideas regionales».

INTENDENTE

GOBERNADOR

– ¿Y los intendentes o gobernadores regionales debieran ser también de la región?

– «Por supuesto, me contaban algo que yo no sabía y que me parece inaudito, y que es que el intendente haya llegado de Santiago a dirigir los destinos de la región. Se imagina usted que llegue una persona de Perú a dirigir los destinos del país. Es lo mismo, guardando las proporciones, pero no corresponde y eso es una desvergüenza y un atentado contra la identidad de la región, aquí hay gente muy capaz y hay que permitirle que conduzca los destinos de la región y eso ocurre en todo Chile».

– ¿Cuándo se tendrá el listado definitivo de los candidatos de este nuevo partido en la región?

– «Estamos en seis regiones y vamos a competir a todo nivel en todas ellas. En esta región hay elecciones de diputados y consejeros regionales. Vamos a competir en las tres provincias, además tenemos ya consejeros regionales como Agapito Santander y Teo Aguirre, vamos no sólo por ellos sino que por otros más. Y vamos a competir con gente local, uno de los problemas que afectan a las regiones es que los partidos centralistas nos traen candidatos importados, que vienen para la época de las elecciones y luego generalmente no vienen más. Esa política que la hace tanto la derecha como la izquierda es uno de los aspectos que nosotros enfrentamos. No hay nadie mejor que nosotros que conocemos nuestra casa. Con respecto a los candidatos, nuestra lógica federativa indica que los militantes de Coquimbo los eligieran y entiendo que ellos ya están en el proceso de selección y en algunas semanas más darán a conocer los nombres».