«Caminando sólo se puede avanzar más rápido; pero caminando unidos es posible llegar más lejos»

– Son muchas las funciones en las que usted se desempeña. ¿Cuál es a su parecer la que más valora o destaca?

Si bien todas son importantes, con la que más me siento identificado es con la Asociación de Industriales Pesqueros ya que he estado más, he tenido hartos logros y lo demás, por ejemplo el hecho de estar en Sonapesca es gracias a las realizaciones que hemos tenido como AIP. En el caso del PER Más Mar es un desafío con futuro, ya que lejos de ser un problema nuestros desechos o descartes hoy significan una oportunidad y eso es lo que me motiva para seguir apoyando también a los empresarios del sector.

– De acuerdo a su experiencia, ¿cuál considera usted que son los desafíos del sector pesquero y acuícola?

– Siempre van a existir desafíos. Yo creo que lo importante en estos momentos es recoger el mensaje que dio la FAO respecto a si realmente la ley de pesca hoy en día es una ley importante y si era válida. Y la FAO demostró que estamos ante una muy buena ley y yo creo que todo es perfectible de cambio de mejora. Cómo podemos lograr que estén los mejores científicos y la mayor cantidad de trabajadores en los comités de manejo, cómo podemos mejorar las directrices en beneficio del sector.

– ¿Cuál sería su mensaje para quienes llevan años en el sector y se dedican a la pesca como fuente principal de trabajo?

Siempre el mensaje es perseverar, seguir adelante y considerar que caminando sólo se puede avanzar más rápido; pero caminando unidos es posible llegar más lejos.

– ¿Qué es lo que usted más destaca de la certificación de la que ha sido parte la Asociación de Industriales Pesqueros?

Bueno, la certificación fue un logro muy importante para la industria crustacera ya que fuimos la primera pesquería certificada de Chile y esto motivó a que las demás empresas que si pueden los crustaceros, porque no podemos los demás.

Hoy en día, ya van en vías de certificación el jurel y la anchoveta. Hoy no podemos decir que las pesquerías se están colapsando, ya que estamos haciendo muchos esfuerzos para recuperar nuestras pesquerías.

En el caso de Sonapesca, existe una lúdica campaña denominada Yo como Pesca´o, ¿cuál es la visión de esta campaña?

Cuando yo asumí la presidencia de Sonapesca, dentro de mis hitos era destacar la labor, las inversiones que hace este sector que es muy importante. Y lo otro que es la valiosa labor exportadora además de cómo nos hacemos cargo de la alimentación saludable, donde lo que queremos es aumentar el consumo.

En el presente, contamos con diez kilos de consumo per cápita y no es posible que nuestros niños solamente puedan comer tres kilos. Entonces, nuestra idea es sociabilizar con la población que hay pescados baratos. Sacarnos el estigma que los pescados son caros y que en realidad nuestros productos del mar están disponibles para todos los chilenos.

En el caso del Programa Estratégico Más Mar el cual es una iniciativa innovadora y relativamente reciente ¿cuál considera que puede ser el aporte para el sector en la Región de Coquimbo?

No me cabe duda que será un tremendo aporte. Lo valioso de este programa es darle valor a lo que tenemos. Estamos botando una gran cantidad de toneladas de desechos y esos desechos se pueden transformar en alimentos, en productos farmaceúticos que nos pueden ayudar. La biotecnología está cada día más avanzada y nos puede dar muchos aportes y éste significa un gran desafío para los empresarios, donde Más Mar es un importante nexo para estos fines.

Finalmente, ¿cuál sería el mensaje a las autoridades sean de Gobierno, así como municipales para que sigan apoyando al sector?

El llamado siempre es a las autoridades para que sigan apoyando al sector pesquero. Nuestro rubro aporta mucho empleo a la región y empleo de calidad. El sector pesquero es innovador, va cambiando. Las autoridades de la región deberían sentirse orgullosa ya que las pesquerías de la región son sanas y limpias, además de ser las primeras en contar con certificación, siendo la pesquería de crustáceos la más sana de Chile.