LUANVI VESTIRÁ AL GRANATE DURANTE DOS TEMPORADAS

Un excelente trato cerró la dirigencia de Deportes La Serena con los representantes de la empresa española Luanvi, el cual permitirá vestir a los integrantes del fútbol joven mayor y menor, fútbol femenino, cuerpos técnicos y al primer equipo con la nueva indumentaria que los acompañará durante dos temporadas.

Ayer, en el patio colonial de la Municipalidad de La Serena se realizó la presentación oficial, con jugadores del plantel profesional, series menores y las chicas de la rama femenina que lucieron las distintas prendas que se comercializarán prontamente también para los hinchas.

La dirigencia se mostró feliz por contar con la nueva vestimenta. Así lo expresó el presidente de la institución, Mariano Muñoz, quien señaló que “éste es uno de los días más importantes de nuestra institución. Por fin tenemos una armadura para todos los jugadores que dan vida a Club Deportes La Serena, tenemos un convenio que nos deja satisfecho a todos, pronto tendremos a la venta toda la indumentaria, que era algo que teníamos pendiente con nuestra hinchada”.

Muñoz anunció además que “no sólo se venderán las camisetas, sino que podrán adquirir buzos, chaquetas, parcas, bufandas, short, o lo que siempre nos pidieron, llenando de esta manera ese vacío que existía en nuestra institución”.

En la oportunidad, el timonel granate le obsequió una camiseta al alcalde de la ciudad Roberto Jacob, quien indicó que “el Club es nuestro embajador en todo el país, si a Club Deportes La Serena le va bien, a todos nos va bien, es muy importante esta nueva indumentaria, pero lo más importante es que no sólo es para el primer equipo profesional, sino que también para las damas y los más pequeños, eso tiene un tremendo valor, le da mayor identidad a quienes dan vida a la institución, la gente está en las buenas y en las malas, y eso es sumamente importante, vamos por buen camino y no me queda ninguna duda que pronto volveremos a Primera División”.