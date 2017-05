Municipio da cuenta que Andacollo lleva 3 días sin suministro de agua

La comuna minera no tiene el servicio potable desde el sábado, dio cuenta ayer por la tarde la Municipalidad.

En su nota señala que la empresa Aguas del Valle aún no repone por completo el sistema de tuberías y se estima que esto se alargue hasta este martes.

La primera autoridad comunal, alcalde Juan Carlos Alfaro, indicó que «se tomarán todas las medidas legales que correspondan».

EN LOS BARRIOS

Sectores altos como El Curque, Casuto, Matadero y la Población 25 de Octubre son los más afectados. «La comunidad se encuentra en una situación compleja arriesgando una emergencia sanitaria».

El Alcalde Juan Carlos Alfaro manifestó su molestia con la grave situación que sufre la comuna desde la madrugada del sábado con este corte de agua potable que afectó a la mayor parte de la comuna.

«Estamos en una situación bastante grave. Desde la madrugada del día sábado estamos sin agua en varios sectores de Andacollo y obviamente que es una situación muy preocupante», comentó el edil.

Aguas del Valle no ha dado solución rápidamente a la problemática vivida y esto tiene muy incómodos a los habitantes de la comuna que han tenido que recorrer, en algunos casos, más de 500 metros para ir en búsqueda de agua, hizo notar el edil.

FALTARON

ESTANQUES

Además, señala, los estanques de emergencia puestos por la empresa no han dado abasto.

«Hay muchas necesidades que no basta hacerlo con el agua del camión aljibe, los estanques no se ubican en todos los sectores, por lo tanto mucha gente no solo va a buscar agua para la alimentación. Por lo tanto, es una situación grave», sostiene el alcalde.

SUSPENDEN

LAS CLASES

El Departamento de Educación Municipal tuvo que suspender las clases en 4 establecimientos educacionales de la comuna, ya que éstos no contaban con suministro del vital elemento.

«Hoy día tuvimos que suspender clases, porque obviamente nosotros estamos en una situación de desmedro, por lo tanto, vamos a poner la denuncia ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque creemos que la gente se merece un trato digno. Cuando la gente no paga el servicio, Aguas del Valle le corta el agua a la gente y hoy nosotros también exigimos que sean eficientes, que optimicen sus recursos y que den soluciones rápido. Eso es lo que queremos, ya llevamos bastantes días y obviamente esto no puede seguir así», dijo molesto y preocupado el alcalde Alfaro.

AGUAS DEL VALLE

El gerente de Aguas del Valle, Andrés Nazer, comunicó a través de la radio municipal de Andacollo que el suministro de agua potable sería restablecido este martes durante la jornada matutino. El Servicio de Salud acudió a la comuna para revisar la calidad del agua que se le está entregando a la comunidad. Eventos como el descrito en la nota han sucedido recurrentemente en la comuna.

EL GOBERNADOR DE ELQUI AMÉRICO GIOVINE se refirió al extenso corte de agua potable que afecta a la comuna de Andacollo desde el sábado debido a una obstrucción de una cañería que lleva el suministro a la comuna desde El Peñón. Al respecto la autoridad señala que se le ha pedido a la empresa que refuerce las acciones de mitigación.

Giovine sostuvo que la Superintendencia de Servicios Sanitarios es la encargada de recibir los reclamos y efectuar las fiscalizaciones a las empresas, además de puntualizar que el reglamento es estricto en cuanto a los procedimientos cuando suceden cortes prolongados de servicio.

Agregó que los colegios del sector alto de Andacollo como Luis Cruz Martínez, Liceo Pedro Regalado Videla Órdenes, colegio Nuestra Señora del Rosario, jardines infantiles de Integra y Junji tuvieron que suspender las clases por la falta de suministro, por lo que ahora se analiza la situación de recuperaciones y avisos con el Seremi de Educación, donde este martes si no hay suministro nuevamente no deberían funcionar. También suspendió las clases el colegio particular San Lorenzo que también se ubica en el sector alto.