«Dominga es un proyecto gigantesco y la plata no se va a quedar en la región»

Magallanes Espinoza es de profesión arquitecto y militante del partido Revolución Democrática. Nació en la ciudad de Santiago y desde hace 11 años vive en la comuna de La Higuera donde tiene un emprendimiento familiar. Su profesión también le lleva a viajar constantemente a la capital donde desarrolla proyectos culturales. Hoy es precandidato a diputado por el Frente Amplio. De su mirada sobre las diversas problemáticas locales y nacionales habló con LA REGIÓN.

– ¿Cómo surge esta postulación a diputado?

– «Surge porque nosotros como Revolución Democrática tenemos un desafío muy importante ya que es como partido es nuestra primera elección parlamentaria. Frente a eso algunas personas del partido nos pusimos a disposición y formar parte de las listas de candidatos. Yo venía trabajando hace algún tiempo, apoyado por varios grupos que están activos en la región en relación a la Minera Dominga, particularmente sobre ese tema porque creo que involucra muchos más nacionales que tienen que ver con el mal manejo político hasta la influencia inadecuada del poder económico en las decisiones de un país, y obviamente por el tema ambiental, que es porque yo empecé este emprendimiento en esta región. A partir de eso mi idea inicial fue trabajar como candidato a CORE y desde la región hubo gente que quiso levantar mi candidatura como diputado».

– ¿Qué es lo que hace en su emprendimiento?

– «Mi padre es comunero en la comunidad de Los Choros, yo tengo un camping en la comuna de La Higuera, pero la verdad es que es un emprendimiento bastante romántico porque somos tres socios, y no nos genera ningún capital, pero fue una forma de involucrarnos más allá de tener una casa de veraneo. Poder promover el tema turístico y eso de alguna manera me llevó a participar más políticamente, dentro de la comunidad agrícola donde pude identificar una serie de problemas».

– En materia de Educación y Salud….

– «Por lo general a todos los políticos se le exige tener esta especie de programa de gobierno, pero a mi juicio el rol de un diputado no es venir a imponer ideas sino que más bien levantar las dificultades que la región tiene para poder desarrollar proyectos que logren superar esas dificultades y por otro lado representar a las personas de una región determinada de cara a problemáticas país. Uno tiene que tratar de levantar una idea regional sobre un tema país. Pero en términos de educación, más allá de las temáticas nacionales que tienen que ver con gratuidad, que impulsamos, está la labor de las universidades públicas y privadas en el desarrollo regional. Se debe convertir a esta región en un polo estratégico de ciertos temas que se pueden relevar como el tema astronómico, gastronómico, marino, el desarrollo minero tecnologizado y sustentable. En el tema salud creo que hay materias demasiado nivel país que hay que empujar, pero a nivel regional la falta de especialistas, la falta de un centro oncológico, pero también el abuso de las isapres, el tema previsional que está relacionado con la salud son temas que como agenda de partido y coalición debemos abordar».

– ¿Cuál es su postura con respecto a la llegada de Minera Dominga?

– «Tengo una postura muy clara. Yo sé que esto tiene dos caras de la moneda y una comuna que tiene necesidades de trabajo y desarrollo. Es una comuna que está bastante aislada del desarrollo regional y a nivel nacional. Quizás un poco menos ahora con la carretera que ha mejorado un poquito, pero igual siento que es un sector de la región que está bastante abandonado. Pero aludir a eso para justificar el daño que puede generar un proyecto como éste y las metodologías que se han utilizado para llevarlo adelante me parecen equivocadas y erróneas. Me parece que aludir a un proyecto que son 9 mil puestos de trabajo en una zona donde hay casi 700 habitantes y el impacto social que puede tener eso para la gente que vive ahí, es un despropósito. Si bien la desocupación que pueda haber en la comuna de La Higuera puede ser alto, está sobredimensionado para resolver aquello. Creo que hay ser responsable y resolverlo de manera sustentable y con visión de descentralización. Dominga es un proyecto gigantesco y la plata no se va a quedar en la región, dura 20 años y destruye algo que para la región es un capital eterno y maravilloso y que tiene un carácter a nivel mundial».