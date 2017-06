Ex alumnos producen catálogo y partituras de 41 obras inéditas del maestro Jorge Peña Hen

Es una investigación que fue realizada por la Asociación Cultural Mismar, a través del proyecto «El Legado musical del maestro Jorge Peña Hen», financiado por el Fondo de Cultura versión 2017 del Gobierno Regional.

Conocer el verdadero estado de las obras musicales producidas por el maestro Jorge Peña Hen, producir y editar un catálogo, transcribir sus obras a partituras y ponerla a disposición de los músicos de todas las generaciones, de la región y del país, fueron entre otros, los objetivos que se planteó la Asociación Cultural MISMAR.

El catálogo y partituras fueron presentados por sus creadores, a alumnos y profesores de la Escuela de Música, consejeros regionales y la familia Peña Camarda, representada por Nela Camarda y sus hijos, María Fedora y Cristian Peña Camarda.

«Nosotros nos criamos con una figura nítida del maestro Peña Hen y hemos conocido vastamente su obra, pero al momento de interpretar sus composiciones, lamentablemente fue de muy poco acceso para los intérpretes y músicos, y encontrarnos con esta genialidad, con estas composiciones y escudriñar en las cavernas más profundas de las partituras nos encontramos con una obra que es maravillosa. Por este trabajo, creemos que el maestro Jorge Peña Hen debe ser reconocido como uno de los mayores compositores musicales que ha tenido este país», afirmó Gonzalo Godoy, representante de Mismar.

El equipo de trabajo estuvo integrado por Nicole Duarte, Gonzalo Godoy, José Luis Urquieta y Miguel Angel Cortés.

Según Godoy, las obras completas son alrededor de un tercio de todas su produccion musical.

Con este trabajo se publicarán 10 juegos completos con las 41 obras, las que seran donadas a los distintos conservatorios de música del país.

Por su parte, el maestro Mario Arenas, director del departamento de Música de la ULS, la obra musical del maestro Peña Hen tiene un valor en sí mismo, pero también dice debe haber un reconocimiento para quienes estuvieron al lado del maestro, como es el caso de su esposa, Nella Camarda, quien dijo, tuvo mucho que ver ahí, lo que a veces no se menciona lo suficientemente bien.

«A mí me parece que es importante no solo destacar a Jorge Peña, sino que al equipo de trabajo que estuvo junto a él y no sólo las innovaciones musicales, sino que también pedagógicas que realizaron para nuestro país, al incorporar a la música en términos altamente especializado en la formación en los colegios», comentó el académico. La esposa del extinto maestro fusilado en octubre de 1973 agradeció el trabajo realizado por los jóvenes discípulos del maestro.