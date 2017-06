A un mes de las primarias ciudadanos deberían preocuparse de obligaciones

Falta solo un mes para las primarias presidenciales de los pactos Chile Vamos y Frente Amplio, así como de las parlamentarias de esta última coalición política. Para eso, el Director Regional del Servicio Electoral, Francisco Villalobos, hace un llamado a la comunidad a revisar sus datos y domicilio electoral en el sitio web www. servel.cl

El plazo de actualización de domicilio electoral para las primarias del 2 de julio ya venció, sin embargo aún hay plazo para votar sin inconvenientes en las elecciones parlamentarias y presidenciales.

«Nosotros tenemos que preparar el padrón electoral, determinar quiénes van a tener derecho a voto y quiénes no, de manera que se le solicita al electorado que para participar en las elecciones del 19 de noviembre hagan el cambio de domicilio antes del 1 de julio», indicó el director regional.

Para realizar este trámite, el SERVEL dispuso de tres alternativas. A través del sitio web www.servel.cl con la clave única que otorga el Registro Civil, en la oficina del Servicio Electoral ubicada en Eduardo de la Barra 480, La Serena y en todas las oficinas de Chile Atiende a lo largo de la región.

Asimismo, quienes tengan planificado su estadía en el extranjero para el 19 de noviembre, también podrán ejercer su derecho a voto realizando el mismo trámite de cambio de domicilio electoral antes del 1 de julio.

En estas elecciones primarias, dos pactos electorales realizarán sufragio popular para determinar sus candidatos en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 19 de noviembre. Por el pacto Chile Vamos, los candidatos de las primarias son Sebastián Piñera, Felipe Kast y Manuel José Ossandón. Por otro lado, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol representan a Frente Amplitud por las presidenciales.

En el caso de las parlamentarias, solo el pacto Frente Amplitud realizará primarias. En el escenario regional son cinco candidatos parlamentarios inscritos por el 5to Distrito, Marisol Céspedes, Edio Cortés, Patricia Aguirre, Magallanes Espinoza y Rodrigo Gálvez, todos candidatos del partido Revolución Democrática.

Quienes podrán sufragar el domingo 2 de julio son los militantes de partidos políticos de los respectivos pactos electorales y todos los independientes sin afiliación política. Mientras que quienes no pueden votar en estas primarias son los militantes de otros partidos que no están en el pacto y quienes hayan perdido la ciudadanía y por ende su derecho a sufragio.

«En esta oportunidad van a votar los afiliados a los partidos políticos que integran el pacto, más los independientes que quieran apoyar ese pacto» señaló el Director Regional del Servel, Francisco Villalobos.

Tres hitos históricos caracterizan estas primarias según lo indicó su director regional, por un lado la incorporación de la función de los delegados electorales dos días antes de las elecciones para resolver inquietudes de la ciudadanía.

Por otro lado, podrán votar para las primarias del 2 de julio aquellos chilenos que residen en el extranjero y de compatriotas nacidos en el exterior que se haya inscrito en el Registro Electoral o que hayan realizado el cambio de domicilio electoral hasta el 3 de mayo. Así mismo, Villalobos indicó que «estimamos como Servicio Electoral que están habilitados para sufragar cerca de 21.270 electores en todo el mundo».

Otro de los cambios que se pueden ver en estas primerias es el de distrito, lo que significa que ahora los diputados que representen a la región en el Congreso, lo harán por el 5to Distrito (Andacollo, La Higuera, La Serena, Paihuano, Vicuña, Coquimbo, Río Hurtado, Canela, Combarbalá, Illapel, Los Vilos, Monte Patria, Punitaqui y Salamanca), lo que aumenta a siete el cupo de parlamentarios por el distrito.

En la región existe un número potencial de electores de 543.164, lo que equivale a un 4.1% del padrón nacional de votantes según datos entregados por Francisco Villalobos, Director Regional del SERVEL. Para esto, el Servicio Electoral dispuso de 74 locales de votación con 573 mesas receptoras de sufragio a lo largo de la Región de Coquimbo.

La designación de vocales de mesa se realizará este viernes y el Servicio Electoral dará a conocer la información el 10 de junio en su sitio web.