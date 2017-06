Línea de buses Cortés – Flores cierra y entrega documentación obligados por la Circular 33

Con su uniforme de trabajo, formando una avenida, trabajadores de la empresa abrieron paso al gerente que ayer fue al la Seremi de Transportes para devolver las cartolas de recorrido, La Serena y Ovalle y así dar cumplimiento a un dictamen judicial que ordena terminar con el servicio en la Ruta 43 amparados en la Circular 33 de 2004, que indica que no se puede otorgar permisos a nuevas líneas.

Patricio Aguilera, encargado de operaciones de Cortés Flores insistió en que no existen antecedentes técnicos que sustenten mantener dicha circular. «Para nosotros no tiene base porque no hay un estudio vial, y para poder decir la Ruta 43 está saturada y no pueden ocuparla otros actores tenemos que tener ese estudio, ese respaldo. Nosotros solicitamos a la Transporte el registro y jamás se hizo el estudio…».

También se refirió al futuro inmediato de la empresa y los 118 trabajadores. «El día lunes era el último de día de trabajo para hacer el cúmplase de la Corte Suprema… nosotros siempre dijimos que íbamos a cumplir, tenemos todas las maquinas detenidas como corresponde, las estamos reubicando, también estamos viendo la posibilidad de hacer el servicio Serena-Coquimbo, Tongoy, Guanaqueros, vía Quebrada Seca. Al personal no lo podemos desamparar porque ellos siempre han luchado y nos han apoyado», dijo.

En tanto, el seremi de Transportes, Oscar Pereira, confirmó que dicha repartición realizó un estudio técnico y jurídico de la citada circular.

«Con ambos argumento nosotros estamos en condiciones de determinar el dejar sin efecto esta circular para la tranquilidad de la gente….esto debiera ser durante el día a más tardar mañana para que ellos puedan iniciar el trámite e iniciar nuevamente la inscripción en un nuevo folio para comenzar a trabajar sin problemas».

«Una vez que se firme la circular, se distribuye de la misma forma como se hizo con el circular anterior, y una vez que eso ocurra están en condiciones de iniciar los trámites. Si se hacen el trámite y ellos hacen toda la documentación de cada una de las maquinas, eso podría ser esta semana e iniciar en las próximas semanas», dijo el seremi de Transportes.