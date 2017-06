Concejo de Coquimbo buscará que ex alcalde Velásquez pague deuda judicial con el municipio

En el presente superaría los 300 millones de pesos con intereses y multas.

Esta deuda tiene origen en enero de 2007 luego que el Tribunal Oral La Serena, tras el respectivo juicio, condenó a que Velásquez, como autor de fraude, a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo; inhabilitación perpetua para ejercer el cargo de alcalde y al pago de una multa a beneficio fiscal equivalente al 10 por ciento del perjuicio causado y una indemnización de $150 millones.

El municipio porteño también suma otra deuda de un juicio de cuentas pendiente del orden de los 50 millones por otras situaciones de su administración municipal.

A principios del 2016, Velásquez, presentó ante el CDE una propuesta de pago a 34 años, la que luego de ser revisada, fue aprobada por el concejo municipal de ese entonces, aunque en agosto de ese mismo años el CDE rechazó la fórmula.

El alcalde Pereira Peralta, subrayó que la solicitud de información al CDE, tiene como sustento la protección del patrimonio municipal.

“No tengo nada personal en contra del ex alcalde Pedro Velásquez, se trata de resguardar las arcas municipales. Como municipio y personalmente como edil, se consultará al CDE, sobre la deuda y la forma de pago propuesta anteriormente, la que fue estipulada en el Concejo Municipal de la gestión edilicia liderada por el ex alcalde Cristian Galleguillos, para que Pedro Velásquez cancele lo que debe no solamente a la municipalidad, sino a todos los coquimbanos”.

Pereira agregó que, “hay un tema legal que como alcalde tengo que resguardar, lo que concordamos, con apoyo unánime de todos los concejales, que están de acuerdo con esta visión, es solicitar un informe completo al CDE y a la jefatura jurídica municipal respecto a esta deuda, con el objeto de contar con este ingreso. Me interesa formular una nueva propuesta de pago, citar a Velásquez para darla a conocer, y llegar a un acuerdo para que a empiece a cancelar”.

Respecto a unos pagos que Velásquez realizó cuando era diputado, Pereira, manifestó que estaba en conocimiento de esa situación.

“El ex alcalde Oscar Pereira Tapia, mi padre, logró que ingresara un poco de dinero de esa deuda al municipio, ya que se iba descontando de su dieta parlamentaria al entonces diputado Velásquez para que pudiera ingresar montos a lo adeudado. Quiero manifestar a la comunidad que como alcalde, resguardo las arcas municipales y decir que la ley es para todos, acá hubo una sentencia y se debe pagar, regularizar la deuda que mantiene con el municipio y los coquimbanos”.