Diez consorcios en proceso de precalificación para construir túnel internacional agua negra

Un hito histórico para el proceso de integración entre Chile Argentina, se vivió en el Ministerio de Obras Públicas, región metropolitana. Se trata de la recepción final de antecedentes de las empresas interesadas en realizar el diseño y construcción del Túnel Agua Negra, que unirá a la región de Coquimbo y la provincia de San Juan.

La ceremonia generó amplias expectativas y reunió a autoridades bilaterales, con la participación del Gobierno Regional de Coquimbo y del Gobierno de la Provincia de San Juan. En total se presentaron dentro del plazo legal, 10 consorcios internacionales, integrados por 29 empresas de países como China, Italia, España, Argentina y Chile, dando un paso decisivo dentro del proceso de precalificación del proyecto.

El Intendente Claudio Ibáñez señaló que «es un proceso de 20 años de trabajo que es un ejemplo de integración para América Latina y para llegar con éxito a esta fase es por el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, para concretar este sueño de integración que va más allá del Túnel, por sus alcances económicos, sociales y culturales».

En los próximos dos meses, la Entidad Binacional Túnel Agua Negra (EBITAN) analizará los antecedentes técnicos y financieros presentados por los consorcios que participan en el proceso, para concretar el llamado a licitación en septiembre.

El presidente del Consejo Regional de Coquimbo, Eduardo Alcayaga, destacó que «este es un hito muy relevante, que da cuenta que ya no hay vuelta atrás. Y si alguna vez, hubo algún tipo de vacilación, esta ya es una decisión asumida por ambos Gobiernos. Esta etapa le da firmeza al desarrollo de un proyecto muy anhelado por ambos pueblos».

Participaron en la ceremonia el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y el Presidente ProTempore de la Entidad Binacional Túnel Agua Negra (EBITAN), Enrique Álvarez, consejeros regionales, el embajador de Argentina en Chile, José Antonio Bordón y el Gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga señaló que «nunca habíamos estado tan cerca de concretar el túnel como ahora. Hay lugares en el mundo en que se construyen muros para separar a los pueblos, pero aquí, entre chilenos y argentinos, construimos túneles para unirlos. Ese es el compromiso que tomamos y el hito que marcamos hoy al recibir 10 consorcios con 29 empresas».

Durante este proceso, 103 empresas que se inscribieron como oferentes del proceso de precalificación, y alrededor de 25 a 30 realizaron consultas. Finalmente, fueron diez consorcios que presentaron sus antecedentes para comprobar su capacidad económica, técnica, financiera y medioambiental para hacerse cargo de la construcción de esta mega obra.

El Gobernador de San Juan, Sergio Uñac, señaló que «este es un sueño de integración, en este proceso tan importante, que ha sido largo y complejo, donde la licitación de seguro va a ser de las más importantes de Latinoamérica».

El proyecto contará con dos túneles unidireccionales de 13,9 kms., y demandará una inversión de US$ 1.500 millones, financiamiento comprometido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un préstamo que corresponde en un 72% a la República Argentina y un 28% al Estado chileno, proporcionalmente al territorio que comprende la obra en ambos países a través de la Cordillera de Los Andes.

EBITAN informó que presentaron antecedentes

para la precalificación de diseño y construcción de Túnel:

– Consorcio CRS, compuesto por el consorcio China Railway Tunnel Group Co,

Ltd, Benito Roggio e hijos S.A, Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A.

– Consorcio Astaldi SPA, FCC Construcción S.A y Rivas S.A.

– Consorcio China Railway Construcción CO y Panedile S.A.

– Consorcio Power China LTDA y Sacde S.A.

– Consorcio CCCC y JCR S.A

– Consorcio Dragados S.A, Technit S.A y Besalco S.A.

– Empresa Salini Impregilo S.A.

– Consorcio OHL S.A, Condotte S.A y Rovella S.A.

– Consorcio Strabag, JCC S.A y Obras Subterráneas S.A Agencia Chile.

– Consorcio SCCM Túnel Agua Negra, compuesto por Sacyr Construcción

S.A, SK Engineerind and Construction Co LTD, CMC e ICM S.A.