Pescadores artesanales tras cuenta pública de Bachelet: Fue “un chiste” para el sector

El presidente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Jorge Bustos, se mostró decepcionado con la última cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet, debido a que la ilegitimidad de la ley de Pesca no fue considerada en su alusión.

“Un chiste, no tengo otra forma de catalogar el espacio que le dio la Presidenta a la ley de Pesca. Se olvidó que esta norma es el símbolo de la corrupción en Chile, por tanto, esperábamos un gesto real con el país y con la pesca artesanal”, sostuvo Bustos.

El dirigente recordó que la postura de Condepp está clara sobre los nuevos anuncios “estamos alerta, no dejaremos que este Gobierno siga regalando los recursos pesqueros de todos los chilenos, no dejaremos que nadie ni la Presidenta le baje el perfil a una ley que nos ha hecho tanto daño”, indicó.

Jorge Bustos reiteró que las demandas de los trabajadores organizados apuntan a anular la Ley de Pesca y a exigir un tratamiento sustentable de los recursos pesqueros, lo que a juicio de los pescadores requiere la eliminación progresiva de la pesca de arrastre. Además, buscan mejores ingresos y mayor valor agregado de los recursos para la comercialización de los productos del sector artesanal y un impulso del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, entre otras.