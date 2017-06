Ciclo Miradoc presenta “Como me da la gana II”, la más reciente obra del cineasta chileno Ignacio Agüero

· El mismo director de documentales clásicos como “Cien niños esperando un tren” y “El diario de Agustín” entrega este nuevo y premiado trabajo, en el cual interrumpe filmaciones de otros realizadores buscando sus impresiones sobre el sentido de “lo cinematográfico”. Un entrañable homenaje al cine, en la mirada de uno de los más grandes documentalistas del país, que se presentará este mes de junio en La Serena y Ovalle.

En 1985 el celebrado director de cine Ignacio Agüero filmó “Como me da la gana”, una película en la que interrumpía los rodajes de sus colegas cineastas para preguntarles sobre el sentido de hacer cine en Chile, en plena dictadura militar. Hoy, cuando las películas chilenas se producen en mucha mayor cantidad y circulan con éxito en los festivales del mundo, Agüero vuelve a inmiscuirse en los rodajes de conocidos filmes para preguntar a sus directores acerca de qué es lo propiamente cinematográfico y las motivaciones de sus obras.

Ese es el origen de “Como me da la gana II”, la nueva propuesta del programa Miradoc, dedicado a la circulación y difusión del cine documental chileno. La obra será estrenada a partir del 1 de junio en una red de salas independientes a lo largo del país.

En la zona la película se exhibirá en el Teatro Centenario de La Serena (Cordovez 391) los días 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de junio, siempre en horario de las 20:00 horas; y en el Centro Cultural Municipal de Ovalle (Independencia 479) en las jornadas del 2, 8, 15, 22 y 29 de junio, a las 19:30 horas.

En esta cinta, Ignacio Agüero combina múltiples recursos visuales y sonoros; alterna tomas provenientes de sus películas filmadas en Chile en los años ochenta –como “No olvidar”, “Cien niños esperando un tren” y su original “Cómo me da la gana”– con grabaciones familiares en la antigua Unión Soviética y secuencias contemporáneas, interactuando con cineastas jóvenes, como Pablo Larraín, José Luis Torres y Marialy Rivas; la formadora Alicia Vega y la montajista Sophie Franca. Todo ello en un notable ejercicio de libertad creativa.

“Lo propio cinematográfico aparece de los modos más diversos, y eso es lo que nos gusta de ir a ver películas: que nos podemos sorprender con ellas cada vez”, señala el realizador. “Como me da la gana II’ es ‘dos’ porque hay otro ‘Como me da la gana’, que hice hace más de 30 años, y consiste en una sola cosa, que es interrumpir los rodajes de cineastas que están filmando para preguntarles qué es lo propio del cine, en las películas que se hacen. Ir y asaltar un rodaje es fascinante, porque uno está en el lugar de la fabricación del cine; eso es muy entretenido, es asaltar a un director en su propia cocina”, afirma.

Esta obra obtuvo el Gran Premio de la Competencia Internacional del FID Marseille 2016 y el reconocimiento a Mejor Película en la Competencia Iberoamericana del 21º UOFF 2016 (Festival de Cine Internacional de Ourense, España). Además, ha recorrido una larga lista de festivales nacionales e internacionales, como la VIENNALE 2016, DOC Buenos Aires 2016, La Habana 2016, BAFICI 2017, Art of the Real 2017 –que se realiza en el Lincoln Center de Nueva York–, y Jeonju International Film Festival de Corea del Sur, entre otros.