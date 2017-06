Dirección General de Aguas confirma ilegalidad de tranque La Paciencia y ordena demoler

La Dirección General de Aguas (DGA) fiscalizó el Tranque La Paciencia denunciado por los vecinos de Valle Hermoso, en Combarbalá tras provocar un alud y posterior destrucción de proporciones a parte de la localidad, confirmó la acusación de los vecinos, estableciendo “de los antecedentes recopilados en el proceso de fiscalización, se estableció que el Tranque La Paciencia de la Agrícola El Porvenir S.A corresponde a una obra mayor no autorizada” y que ordena su destrucción, dice en su documento legal.

Además la DGA agrega que “no cuenta con derechos de aprovechamiento legalmente constituidos para el uso de aguas superficiales de la quebrada La Paciencia”, por lo que además deberá pagar una multa de más de 20 millones de pesos.

El diputado Daniel Núñez (PC) quien diera a conocer lo que ocurrió en la Comunidad Agrícola de Valle Hermoso indicó que “es muy importante esta resolución de la DGA, porque da la razón a los vecinos de Valle Hermoso que se vieron afectados por el colapso de este Tranque Agrícola El Porvenir. En este documento se establece que no tenían los permisos respectivos, no fue regularizado como corresponde, por lo que junto con la multa, se ordena que esta obra sea demolida”.

El legislador añadió que “los vecinos ahora podrán tener la tranquilidad de que no corren el riesgo de una construcción ilegal que les pueda provocar algún tipo de alud, si llueve nuevamente de la forma que ocurrió. Es una muy buena noticia”.

Respecto de la multa, el congresista señaló que “la multa es lo mínimo que paguen por todo el daño causado, hay que tener presente que se destruyeron cultivos, instalaciones de APR, puentes que sirven de conectividad. Se debe indemnizar a los vecinos y el Estado debe tomar la decisión de exigir la restitución de los costos de las obras que va a tener que hacer como el APR y los puentes”

En este sentido, el documento no impide que los vecinos soliciten reparación a lo destruido a esta Sociedad Agrícola y del Recurso de Amparo que interpondrán.