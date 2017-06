Alcalde Jacob destaca avances en eliminación de bolsas plásticas

Ayer se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. En la oportunidad, el municipio de La Serena dio a conocer una serie de iniciativas desarrolladas para cuidar el medio ambiente y mejorar la forma en la que las personas se relacionan con su entorno a través del reciclaje.

También se efectuó un reconocimiento a Juan León Llanos, quien implementó un sistema sustentable en el sector Arrayán Costero.

El edil destacó lo que fue la ordenanza municipal que invitó a los supermercados de la zona a reducir paulatinamente la entrega de bolsas plásticas sus clientes.

«Yo que voy a los supermercados generalmente los domingos y que llevo bolsas, ya no me olvido, me he dado cuenta que mucha gente lleva en su cartera la bolsa y se han acostumbrado y saben que tienen que llevarla. Los que más sufrieron fueron las cajeras y empacadores, pero esto es una tremenda ayuda al medio ambiente», dijo.

Jacob afirmó que si bien la gente es reacia a los cambios, éste lo han aceptado de buenas maneras.

Con respecto a la posibilidad de usar bolsas reciclables, el alcalde Jacob destacó el ingenio de las personas para utilizar distintos materiales.

«El ingenio nunca termina y estábamos viendo distintos tipos de bolsas con la facultad de ingeniería de INACAP. Vimos una bolsa hecha con lonas de los carteles de PVC que durarían mucho más que una bolsa de plástico común y corriente. Tendríamos menos bolsas en el ambiente. Aún hay muchas medidas que tomar e ingenio que ocupar, pero hay un objetivo que es más importante; tener un medio ambiente más limpio, más respirable para que nuestros niños y futuras generaciones lo puedan disfrutar», dijo.