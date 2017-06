Diputado Matías Walker pide que todos los pasajeros de buses en Ruta 43 viajen sentados

Considerando que el Seremi de Transportes, Oscar Pereira Peralta, informó que se derogará la circular 33 que impedía a nuevas empresas de buses realizar el servicio en la Ruta D-43, el diputado Matías Walker planteó que esta mayor competencia que se dará entre líneas de buses debiera traducirse también en mejores condiciones de servicio y de seguridad.

En este sentido, dijo que junto con aumentar la competencia por los precios de los pasajes en este trayecto, también debiera permitir mejorar otros aspectos relevantes, como es impedir que algunos pasajeros deban viajar de pie. “Con esta futura apertura de competencia en la Ruta D-43, le he pedido al Seremi de Transportes que podamos exigir mayores condiciones de seguridad a las empresas y que se prohíba que los pasajeros viajen de pie, que todos los pasajeros que se transportan en estas líneas de buses interurbanos lo hagan sentados, con su cinturón de seguridad.

El diputado Matías Walker recordó que “cuando asumí como parlamentario el 2010 había una resolución que permitía que hasta 20 pasajeros viajarán de pie en estos buses y el año 2012 lograron convenir con todas las líneas el bajar este número a 10, aunque lo que se quería era obligar a que todos viajen sentados; pero la respuesta fue que eliminar los pasajeros de pie significaría subir el valor de los pasajes. Entonces con más competencia ya no hay excusas para que ya no viajen pasajeros de pie”.

El diputado Walker reiteró que “cuando se pretende aumentar la competencia no sólo hay que poner el énfasis en el valor del pasaje, sino que se deben exigir mayores condiciones de seguridad y esto comienza con que los pasajeros viajen todos en sus asientos”.