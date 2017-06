Fiscal Guerra por espionaje en la Sofofa: “No tenemos antecedentes de que esto se refiera a relaciones de pareja”

El fiscal regional Metropolitano Occidente, Manuel Guerra, descartó la tesis de que el caso de espionaje al interior de oficinas de la Sofofa se refiera a un asunto de parejas.

Esto luego de que el precandidato presidencial, Sebastián Piñera, asegurara ayer que un “lio amoroso” habría generado la instalación de los dos dos aparatos: uno en la oficina del presidente del gremio, Herman Von Mühlenbrock, y otro en la oficina del vicepresidente y director de Carozzi, Juan Llugany.

“No me parece adecuado especular. No tenemos antecedentes de que esto se refiera a relaciones de pareja”, comentó Guerra. “Nosotros no tenemos ninguna información sobre una situación de esa naturaleza y la primera noticia de la investigación que tenemos es que avanza en otro sentido, pero no tenemos antecedentes que den cuenta de una situación de ese tipo”, agregó.

El fiscal Guerra añadíó que “si el ex Presidente maneja ciertos antecedentes que dieran cuenta de lo que dijo en un medio de comunicación, sería importante que lo pusiera en conocimiento de la fiscalía que lleva adelante la investigación. Ahora, si es fruto de una especulación obviamente que es un inconveniente”.