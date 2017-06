Indagan presunta agresión sexual que habría sufrido dueña de casa del Bosque San Carlos

El viernes pasado en horas de la mañana una dueña de casa de 47 años, denunció a Carabineros que un grupo de tres hombres la redujo en las afueras de su vivienda del Bosque San Carlos de Coquimbo cuando sacaba basura.

Luego, siguiendo con la denuncia de la mujer, a la fuerza, los sujetos la ingresaron a una habitación en que la sometieron a abusos sexuales, arrebatándole dinero con el que los agresores huyeron a bordo de un colectivo.

El caso por orden del fiscal de turno fue asignado a la Brigada Investigadorades de Delitos Sexuales y Menores, Brisexme de la Policía de Investigaciones, PDI, cuyo jefe el Comisario Eduardo Rojas manifesto a Diario LA REGION que son recopilados indicios para esclarecer la aparente agresión sexual cometida en contra la dueña de casa.

«Este denuncia fue presentada ante Carabineros de Tierras Blancas, por un delito de abuso sexual de una persona mujer de 47años, por lo que estamos en pleno proceso de investigación para verificar la veraciadad del hecho denunciado».

Respecto a otras digencias el Comisario Rojas, expresó , «ya se realizon pericias, se hizo empadronamiento de posibles testigos y se recopilaron evidencias en el mismo sitio de suceso»

Consultado por la situación del robo que tambien fue informado por la supuesta afectada, el jefe policial indicó que esa situación no pudo ser acreditada por el momento, «sobre el delito de robo constatamos que no se sustrajeron especies supuestamente. Ahora seguimos con el trabajo con el Servio Médico Legal y nuevos empadronamientos y entrevistas a posibles testigos porque no encontramos a testigos presenciales del hecho denunciado».