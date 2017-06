Municipio de La Serena notifica a locales del centro por botar basura sin respetar la normativa

Ordenanza vigente instruye que deben realizar este procedimiento en contenedores plásticos para que los desperdicios no sean desparramados.

Tras un operativo desarrollado la noche de este lunes 5 de junio, doce locales comerciales del centro serenense fueron multados por su responsabilidad al encontrar basura desparramada en algunas calles, lo cual contraviene la ordenanza vigente que exige que ésta debe ser sacada en contenedores plásticos para evitar que sea esparcida.

Confitería Lubba, Restorán Las Malvinas, Como en Casa, Diario El Día, tienda Edus, Dijon, Belsport, Corona, telas y menajes Daire, perfumería Maicao, Preumic y Carnes Kar, fueron notificados por personal de Inspección Municipal y arriesgan multas de hasta 5 U.T.M. a pesar que meses atrás fueron visitados por personal de la unidad de Servicio a la Comunidad para explicar el proceso correcto.

“Este operativo se está haciendo de forma periódica en el sector central, al principio se inició una marcha blanca en la cual nuestra Dirección de Servicio a la Comunidad empezó a indicar a cada local mediante un instructivo de la forma en la cual tiene que depositar su basura”, afirmó, Franklin Solar, encargado de Inspección y Seguridad municipal.

Las notificaciones fueron hechas a los responsables de los locales comerciales, mediante las pruebas encontradas en los desperdicios (boletas, correspondencia, bolsas, etc.)

La nueva Ordenanza de Medio Ambiente del municipio serenense, exige a los locatarios, tanto del centro de La Serena, la Avenida del Mar y el resto de la comuna, tomar medidas para evitar que la basura sea esparcida por las calles, ya que es más susceptible a rompimientos, y de ahí la exigencia de utilizar contenedores plásticos

.En relación a las carnicerías, se han encontrado restos de carnes, aserrín de huesos, huesos y líquidos percolados, los que por su puesto son susceptibles al rompimiento de las bolsas por los perros, han sido notificados a la fecha tres de estos locales.

“El llamado es a que cambien su actitud. Aparte de las carnicerías, nosotros además del informe al Juzgado de Policía Local, también hacemos un informe que se remite al Servicio de Higiene Ambiental del Servicio de Salud, para que ellos también se hagan parte del asunto y apliquen el sumario sanitario correspondiente. Ahora estos locales también pueden estar condicionados por su comportamiento y puede generar incluso la no renovación de sus patentes”, finalizó Solar