Unidad Dental Móvil que atenderá a estudiantes de la comuna de Coquimbo

El móvil forma parte del Programa de Atención Odontológica Integral y está operativo desde el mes de abril en el establecimiento educacional de Guayacán, para brindar alrededor de 400 prestaciones de salud. Posteriormente, el carro recorrerá otros colegios de la comuna hasta cumplir un total de 900 altas integrales a escolares durante el año 2017.

El Intendente Claudio Ibañez, señaló que se ha avanzado en la cobertura de la salud pública entregada a estudiantes y a la ciudadanía «la salud es una de nuestra prioridades y sello como gobierno y la Presidenta Michelle Bachelet conoce bien el tema y está muy comprometida. Es por eso, que no sólo se están realizando grandes inversiones como el hospital de Ovalle o la construcción de nuevas dependencias para el hospital de Coquimbo, sino que estamos atendiendo a través de una multiplicidad de programas, como éste que lo empezamos el año 2015, en el cual tenemos más de 6.000 atenciones a nivel regional y actualmente esperamos alcanzar más de 900 atenciones sólo en la comuna. También tenemos otros programas de salud bucal para las mujeres y niños entre 2 a 5 años de edad, lo que es un avance social».

Marcelo Pereira, Alcalde de Coquimbo, explicó los beneficios del programa «estoy muy contento por el funcionamiento de esta unidad móvil que ya ha tenido un resultado importante para 400 alumnos y no sólo incluye una alta odontológica integral sino que tienen un trabajo preventivo, consejería anti tabáquica e incluso se entrega un kit de salud bucal. Estamos hablando de una atención completa y me enorgullece estar trabajando en conjunto al gobierno regional para cuidar la salud oral de nuestros jóvenes».

Para que el carro pudiese ser instalado en el Liceo José Tomás Urmeneta hubo una participación importante del sector educacional, donde se destacó el compromiso de la comunidad educativa. Al respecto, Wendy Velásquez, Presidenta del Centro de Alumnos, comentó: «me parece muy bien y agradecemos que hayan traído este carro dental al liceo porque nos cuesta mucho ir a un centro de salud dental, acá si uno tiene una urgencia nos van atender, se están preocupando de los jóvenes».

La inversión del carro dental móvil tuvo un costo aproximado de 33 millones de pesos y fue entregado en comodato al Municipio de Coquimbo para que recorra los establecimientos educacionales. Por lo tanto, la colaboración del Departamento de Educación y el Departamento de Salud Municipal es fundamental para el éxito de la estrategia.