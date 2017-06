POLÉMICO PRÉSTAMO DESDE ÑUBLENSE A COQUIMBO UNIDO

Un jugador lesionado y que tendría que operarse para superar una lesión meniscal a la rodilla sería el próximo fichaje de Coquimbo Unido.

Se trata del volante Ignacio Ibáñez, de 19 años, quien hace unos días atrás trató de recalar en Audax Italiano, sin embargo, la transacción no pudo ser posible ya que el futbolista no pasó los exámenes médicos correspondientes.

La información surgió ayer desde Chillán, donde la salida de Ibáñez con rumbo al puerto se da por concretada, ya que el DT Emiliano Astorga no lo tendría en los planes para el próximo torneo que se avecina.

Claro que su inminente salida de Ñublense no se debería solo a la lesión en su rodilla, pues según palabras del propio gerente técnico de los “Diablos Rojos”, Rubén Espinoza, este préstamo “le servirá a Ibáñez para madurar, porque siento que ha perdido cuatro años de su carrera. Debe aprender a ser futbolista profesional las 24 horas del día. Ñublense está perdiendo un jugador extraordinario, pero que debe madurar”.

Aquello denota que el futbolista no tiene una conducta intachable fuera de la cancha, a lo cual se le debe sumar que para volver a jugar debe someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla, que si bien es sencilla, necesita de un período de recuperación cercano a los dos meses, es decir, no estaría inmediatamente a disposición para el DT coquimbano Patricio Graff.

La decisión de Morales de traer al jugador a pesar de todo, no habría caído bien en el resto del directorio pirata, por lo que su llegada no estaría cien por ciento asegurada en el puerto.