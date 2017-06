Colegio María Educa de La Serena afirma que mantuvo Calidad con Ley de Inclusión Escolar

La comunidad educativa del Colegio María Educa del sector de La Florida de La Serena,- integrada por estudiantes, apoderados, profesores, asistentes de la educación y equipo directivo-, compartió con el Seremi de Educación Pedro Esparza los beneficios de la Ley de Inclusión Escolar, que pone fin al copago, al lucro y a la selección en establecimientos educacionales con financiamiento del Estado.

Los colegios María Educa de La Serena y de Coquimbo se acogieron a la Ley de Inclusión Escolar a partir del año 2016, dejando de cobrar copago, es decir mensualidad y matrícula. En el caso del establecimiento de La Serena cuenta con una matrícula de 898 estudiantes, en Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media Humanista-Científica.

La representante del Centro de Padres y Apoderados, Carolina Ampuero, afirmó que «por la Ley de Inclusión nunca se mermó la calidad educacional. Ha sido mucho más favorable, hemos tenido más recursos. Al principio teníamos miedo que bajara la calidad educacional. Y nos dimos cuenta que no. Se implementaron computadores para cada alumno, son 35 por curso, la parte deportiva, data, la biblioteca, ahora los niños tienen mucha más facilidad de leer. El año pasado fue el mejor Simce de 4° básico. Estamos contentos como apoderados. Pagábamos 26 ó 28 mil de mensualidad. El no pagar fue una ayuda y es mejor la educación».

El Seremi de Educación Pedro Esparza manifestó que «la ley de inclusión permite entregar igualdad y equidad dentro del sistema educativo. Eso significa dar a todos los niños y jóvenes las oportunidades que ellos merecen. El colegio María Educa accedió a la gratuidad desde 2016. También se incorporaron a la Subvención Escolar Preferencial. Su proyecto educativo se ve fortalecido. Han dispuesto de mayor cantidad de recursos, han implementado mayores actividades técnico pedagógicas. El balance es positivo. Es grato compartir con ellos, porque es nuestro propósito ir cambiando nuestro país y sistema escolar».

De los beneficios para el establecimiento, el rector del Colegio María Educa, Cristian Pérez, dice que fue «repensar el proyecto educativo. El directorio en sus inicios quería ofrecer alta calidad educativa para el sector. Hoy con la ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) y de Gratuidad nos permite disponer de mayores recursos para ofrecerlos en el aprendizaje de los estudiantes».

Para Robert López, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio María Educa a partir del 2016, pasamos a gratuidad y hemos visto muchos cambios como alumnos, como el laboratorio de computación. En la sede de las parcelas tenemos mayores implementos para ciencias y matemáticas. También avances en tecnologías

La Ley 20.845 de Inclusión Escolar tiene como objetivo garantizar el derecho a una educación de calidad a todas las familias. La provisión de educación seguirá siendo mixta: Establecimientos Públicos, Colegios Particulares Subvencionados y Colegios Particulares Pagados. El Ministerio de Educación ha enfatizado que ningún niño dejará de estudiar, ningún sostenedor recibirá menos recursos del Estado, y todos los proyectos educativos serán respetados, valorados e impulsados.

El pilar de la ley es poner «Fin al lucro» en los establecimientos que reciben aportes del Estado. El Mineduc ha diferenciado que la Sociedad «Con Fin de Lucro» puede retirar utilidades de los recursos que entrega el Estado, en cambio la Sociedad «Sin Fin de Lucro» debe invertir los recursos sólo en el proyecto educativo, es decir todos los recursos que aporta el Estado, los padres y apoderados son destinados exclusivamente a educación.

Del total de 795 establecimientos de la región, que representan una matrícula de 157 mil estudiantes, un total de 679 establecimientos, actualmente no cobran matrícula ni copago y representan una matrícula de 107 mil estudiantes, un 68% de la matrícula regional.

Del total son 755 establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (Municipales, Particular Subvencionado y de Administración Delegada); 354 corresponden a establecimientos particulares subvencionados (educación regular, especial y de adultos).

Actualmente hay 679 establecimientos gratuitos: 409 son municipales, 249 particulares subvencionados que no cobraban copago desde antes de la entrada en vigencia de la ley de inclusión y 21 particulares subvencionados que dejaron de cobrar copago después de la entrada en vigencia de la ley de inclusión. A la fecha sólo 84 establecimientos particulares subvencionados de la región cobran copago.

Ley de Inclusión: Nuevos recursos

y mayores aportes del Estado

A partir del 01 de marzo de 2016 se incrementó la Subvención Escolar Preferencial en un 20% para todos los establecimientos que ya cuenten con SEP.

Se estableció la categoría de alumnos preferentes, para los alumnos del tercer y cuarto quintil de establecimientos gratuitos que cuenten con SEP, por un monto equivalente a media SEP.