Sánchez: “Yo no espero que el Presidente sea una enciclopedia (…), lo importante es trabajar con personas que saben”

La periodista y precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, manifestó este martes que ella no espera que un Presidente de la República “sea una enciclopedia”, sino que lo importante es trabajar “con personas que saben”.

Consultada por las capacidades que cree debe tener un Mandatario, Sánchez precisó que “evidentemente que son importantes las competencias, pero pueden ser diversas, nadie gobierna solo, de qué se trata gobernar, se trata de liderar equipos y tener un programa, con plazos establecidos y una idea de país que uno quiere realizar mediante una serie de propuestas”.

“Yo no espero que el Presidente o Presidenta de la República sea una enciclopedia para que conozca todos los datos que le preguntan, porque te aseguro que aquí me pueden preguntar mil cosas que yo no voy a saber, lo importante es trabajar con las personas que saben, conectarse con lo que pasa a los chilenos todos los días”, sostuvo en el programa “Estación Moneda” de La Tercera, Radio Zero y Radio Duna. En relación a sus colaboradores y donde se incluyen algunos de los cuales participaron en la elaboración de las reformas del Gobierno, Sánchez argumentó que “pueden tener algo de responsabilidad, pero si hay una persona que trabajó en parte del diseño de una reforma que quedó trunca, que no avanzó ni cumplió con las expectativas que se tenían y hoy no está en ese ministerio y está trabajando en el Frente Amplio o es parte de los partidos del Frente Amplio, yo creo que la respuesta está ahí. Por algo se va del Gobierno y está trabajando en el Frente Amplio”.