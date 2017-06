Angie Jibaja sorprende con impactante anuncio en Instagram

Las grabaciones de “Doble Tentación” finalizaron hace dos meses. Muchas parejas que ingresaron al encierro con relaciones consolidadas, se separaron con el tiempo. Algunas se formaron al interior del reality y otros participantes se quedaron solteros.

Contra todo pronóstico, dadas las innumerables peleas que mantuvieron al interior de la casona, Angie Jibaja y Felipe Lasso se quedaron juntos al finalizar el programa, lo que demostraron a través de sus redes sociales, subiendo fotos en el hogar que compartían desde antes. Además, ella comunicó a sus seguidores que había comenzado una terapia psicológica para reponerse del estrés que le había provocado estar encerrada y exponerse de esa manera.

Sin embargo, algo ocurrió. Aunque no entregó detalles de los motivos, la modelo y actriz peruana anunció a través de Instagram que la relación con el colombiano llegó a su fin.

“Quiero hacer de conocimiento público que con Felipe Lasso nos hemos separado por diferencias irreconciliables. Gracias, Dios, porque sabe cómo son las cosas ????

¡Y no especulen! La razón por la que terminamos no es por celos ni mucho menos. Qué pena que siendo mujeres hablen así. Nuestros problemas no son por nada del reality“, escribió en la publicación.