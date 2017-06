La Serena también podría prohibir venta del destilado peruano con nombre Pisco

Durante la pasada celebración del Día del Pisco, el municipio de Paihuano a través de su alcalde, Hernán Ahumada, dio a conocer la creación de una inédita ordenanza que obliga a los locales comerciales, restaurantes y pubs de esa comuna del Valle de Elqui a no ofrecer en sus cartas al destilado peruano bajo el nombre de Pisco.

«No estamos prohibiendo que no se venda el aguardiente peruano, pero no que se comercialice bajo el nombre pisco, pues eso sólo puede ser usado por el destilado proveniente de las regiones de Atacama y Coquimbo. Se llegó un acuerdo sobre aquello y será la primera ordenanza del país», indicó el edil.

Ahumada indicó que con esta ordenanza se busca marcar un precedente para que otras comunas del país también asuman el cuidado de esta denominación de origen.

Y es lo que podría ocurrir en el municipio de La Serena. Durante la sesión del concejo comunal de ayer, en la hora de incidentes la concejala, Lucía Pinto, pidió estudiar la implementación de una ordenanza que también proteja la denominación de origen del pisco.

«Considero que esta iniciativa es perfectamente replicable en nuestra comuna y sería un paso importante que nosotros como autoridades de la zona pisquera, en este caso de La Serena que es una comuna emblemática relacionada con la industria del pisco, tomemos este tipo de acciones para proteger y reforzar la Denominación de Origen (DO)», dijo.

La concejala indicó además que «al reunirme con los pisqueros me han señalado que los últimos años se ha ido vulnerando la normativa en puntos de consumo como hoteles, restaurantes y supermercados. Una situación que atribuye más a un desconocimiento por parte de los empresarios de la ley que data de 1931, que a un intento por transgredirla. Es hora de que tomemos una actitud más enérgica en la defensa de nuestra DO, debemos ser el ejemplo, sobre todo en la comuna de La Serena, capital regional de la Región de Coquimbo, que ha sido históricamente la cuna del pisco».

El presidente de la Asociación de Productores de Pisco, Francisco Hernández, destacó esta iniciativa, aunque aclaró que lo que se hace es cumplir con una Ley de República.

«Me parece que no sólo es imitable, sino que es el cumplimiento de la Denominación de Origen. Los municipios no pueden dar patentes a gente que vulnere una Ley y me parece de toda justicia que lo hagan. Ellos tienen que cumplir con la legislación. En este país parece que las reglas son para todos menos para el que las está infringiendo», dijo a LA REGIÓN.