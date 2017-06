«DEFENDERÍA ESTA CAMISETA COMO UN HINCHA MÁS»

Pocas veces la vida te da más de una oportunidad, pero el delantero Alfredo Calderón logró romper ese esquema. A sus 31 años, ha tenido un renacer en el fútbol, fichando por Lota en el torneo pasado, donde logró convertir 8 goles en 12 partidos jugados.

Finalizado su contrato en el sur, Calderón hizo sus maletas, con el objetivo de cumplir su máximo sueño: volver a vestir la camiseta de Coquimbo Unido, club que lo vio nacer en el profesionalismo y con el cual vivió momentos de dulce y agraz.

Desde el lunes, el atacante se sumó a los entrenamientos del equipo aurinegro en calidad de prueba a la espera que el DT argentino se fije en sus cualidades y pueda sumarse al plantel la presente temporada.

¿Qué te ha dicho el técnico en estos días que llevas entrenando?

“Hemos hablado y me dijo lo que él esperaba de un nueve como yo, pero no me han puesto plazos para evaluarme. El grupo me recibió bien, esto a mí me sirve para mantenerme entrenando y estoy a disposición del club”.

¿Cómo fue tu campaña en Lota?

“Me fue bastante bien este segundo semestre. No empecé jugando porque no era del gusto del técnico, pero después cuando cambiamos de DT me puso de titular desde el principio, me dio la confianza y gracias a Dios le pude responder. Hice cinco goles en cinco fechas consecutivas y terminé haciendo 8 goles en el torneo, salí goleador del equipo, en un total de 12 partidos que jugué”.

¿Qué te llevó a regresar a Coquimbo Unido para ser evaluado por el técnico Patricio Graff?

“Desde el primer minuto que volví al fútbol llegué con una mentalidad distinta. Cometí bastantes errores, no fui lo suficiente profesional como debería haber sido y vi esto como mi última opción. Al regresar al fútbol siempre mi sueño fue volver a vestir la camiseta de Coquimbo porque yo soy coquimbano, soy hincha del club y también por un sueño que tiene mi hijo de verme jugar en Coquimbo Unido. Se me abrió esta puerta y estoy dispuesto a tomar esta revancha”.

¿Cómo fueron los años fuera del fútbol?

“La vida afuera del fútbol es bastante difícil. La mayoría de los amigos desaparecen, te queda la familia y uno que otro amigo que es de verdad. Tienes que trabajar 8 o 9 horas esforzándote harto, llegar, descansar y al otro día de nuevo levantarte temprano. Es super sacrificado. Yo había cerrado el tema del fútbol y me llegó esta oportunidad de Lota, por eso cambié mi mentalidad, sabía que si cometía los errores de antes me iba a pasar la cuenta de nuevo y eso es lo que no quiero. Quiero terminar bien mi carrera, creo que aproveché la oportunidad que me dio Lota, sé que con ser bueno para la pelota no sirve de mucho, también hay que entrenar, hay que cuidarse”.

¿También estás estudiando ahora?

“Sí, estoy estudiando en el INAF, tengo que viajar todos los lunes a clases para sacar mi carrera de técnico de fútbol. Quiero trabajar con los niños de la población en que vivo en San Juan, tratar de hacer una academia en Sao Paulo que es mi equipo de la población, ayudar a niños que sueñan con ser futbolistas, traspasarle lo lindo que es este deporte y decirle lo que no tienen que hacer también”.

¿Qué le podría ofrecer este nuevo Alfredo Calderón a Coquimbo Unido?

“Lo que siempre he ofrecido en la cancha. Meter mucho, harta garra y corazón, defendería esta camiseta como un hincha más y goles, que es lo que me caracteriza. Si me dan la posibilidad de quedarme, me voy a jugar la vida en cada entrenamiento para poder jugar, en cada partido que me toque jugar voy a hacerlo a muerte…es lo que le puedo ofrecer a la gente”.