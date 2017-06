VOLANTE DE ÑUBLENSE NO LLEGARÁ AL PUERTO

Ayer se confirmó finalmente que el jugador de Ñublense, Ignacio Ibáñez no arribará a Coquimbo Unido para el torneo de Transición 2017, al comprobarse que se encuentra lesionado de una rodilla.

El martes, desde Chillán emanó la posibilidad de que el futbolista viniera a préstamo al cuadro aurinegro, trámite que estaba realizando el propio Sergio Morales, representante del mediocampista y accionista del club porteño.

Sin embargo con el correr de las horas, también trascendió que a fines de mayo, Morales trató de ficharlo en Audax Italiano sin respuesta positiva, ya que Ibáñez no pasó los exámenes médicos al tener una lesión meniscal que necesita de una intervención quirúrgica.

Ante esta noticia, el resto de la directiva de Coquimbo Unido reaccionó desechando la contratación del jugador, que no podría estar en gran parte del torneo ya que debe operarse y luego pasar por un período de recuperación.

Con esto se cierra la polémica situación que casi termina con un jugador lesionado como refuerzo aurinegro.