Alcalde confirmó que proceso para evaluar continuidad de contrato de empresa Sacyr que levanta el edificio consistorial sigue en análisis

Si bien en recientes declaraciones a otro medio de prensa escrita regional el alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira, señaló que la semana pasada habría una definición respecto al análisis del aumento presupuestario solicitado por la constructora Sacyr que levanta el nuevo edificio municipal de avenida Videla con Borgoño, (cifra que bordeaba los 7 mil millones de pesos extras al presupuesto original de $18 mil millones), la autoridad comunal ayer ratificó a Diario LA REGIÓN que el estudio prosigue para definir si habrá o no continuidad del contrato de la empresa que en la actualidad realiza mínimos trabajos de edificación.

«Este tema con Sacyr, lo seguimos manejando en términos legales y creo que ha avanzado con conversaciones que han sido extenuantes con nuestro equipo técnico colaborador del Gobierno regional y con los abogados de la empresa Sacyr».

¿Cuáles han sido los avances de la comisión?

Han sido positivos ya hemos fijando una última reunión la semana que viene porque yo pretendo poner fin a lo que va ocurrir con el edificio.

En ese contexto, ¿ya fue cancelada una deuda generada por la anterior administración municipal con la constructora por unos $2.400 millones?

La plata que se debía esta lista para cancelarse, pero la empresa eventualmente no quiere firmar nada hasta tener claridad que va a ocurrir para recepcionar el dinero y yo estoy dispuesto a cancelar lo que el primer contrato comprometía per o hay un aumento de indemnización de gastos generales que le llaman que es el punto que ahora estamos tratando, pero yo no estoy dispuesto, como alcalde, a comprometerme a pagar gastos generales altísimos si es que no he tenido la evaluación de los abogados o la certeza que hay responsabilidad de nosotros en esta situación

Si no hay a acuerdo con la constructora, ¿qué medida podría tomar con el contrato?

Esta semana espero realizar la última reunión para decidir si Sacyr continúa con la construcción del edificio o eventualmente se detiene, lo que puede ser una posibilidad para llamar a una nueva licitación.

¿Qué mensaje les entrega a los habitantes de la comuna?

Debo transmitirles tranquilidad a la gente de Coquimbo, que siempre me pregunta por el edificio, porque desde que asumí, ha sido un tema muy álgido ya que asumí con una gran deuda, por eso solicité más fondos al Gobierno Regional ($1.319 millones) y así fui apoyado por el Consejo Regional y por meses no fueron realizados trabajos antes de mi gestión como alcalde, y ahora se me pide una indemnización que yo considero altísima pero tengo que cuidar las arcas municipales y repito, esto está en mano de los abogados de Sacyr y del municipalidad, y yo ya di mi convicción de alcalde a lo que no estoy dispuesto y a lo que sí estoy dispuesto».