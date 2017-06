Diputados solicitan Comisión Investigadora sobre contratos y gastos de Codelco desde el 2000 hasta la fecha

Los diputados del PPD, Miguel Alvarado y Loreto Carvajal, junto al socialista, Juan Luis Castro, anunciaron una Comisión Investigadora para analizar los contratos directos, las contrataciones de parientes y los gastos de Codelco, desde el año 2000 hasta la fecha.

Los parlamentarios ingresaron este jueves las 57 firmas, de manera transversal, para saber en qué se han gastado los dineros de la cuprífera. Esta solicitud será votada el próximo martes 13 de Junio y de aprobarse, tendrá 90 días para desarrollar su investigación.

Entre las irregularidades constatadas en Codelco, Castro destacó los planes de egreso, por cifras multimillonarias y a quienes que egresando se acogían a incapacidad laboral, en circunstancias que el mismo hospital de Codelco era quien certificaba en forma incumbente dichos certificados, debiendo pagar más de mil 600 millones de pesos, en excesos de licencias por incapacidad laboral.

Sobre este punto, el parlamentario agregó que “con estos antecedentes podemos decir con propiedad que la frase del señor Pizarro, presidente Ejecutivo de Codelco, respecto a que no hay ni un puto peso, se derrumba absolutamente. Aquí se han dilapidado recursos y eso es lo que queremos determinar con esta comisión”.

Estamos hablando de irreguralidades inadmisibles y por ello queremos que se investigue, en un plazo de 90 días, los contratos relacionados con parientes, hasta el tercer grado con consanguinidad, que de acuerdo a la información existentes, se violaron. Así como aquellos contratos directos que no pasaron por licitación”.

A su turno, el diputado Miguel Ángel Alvarado comentó que “esta es una oportunidad histórica para transparentar qué ocurre con esta verdadera “vaca lechera” llamada Codelco, a la cual todos tratan de sacarle beneficios”.

El parlamentario agregó que “esto es un tema de Estado, en el que tenemos que ser transparentes y, por ejemplo, comparar esta situación con lo que sucede en empresas de otros países o cuánto dinero reciben los gerentes de las transnacionales, versus lo que se está pagando acá. Lo que se suma a la declaración de su presidente, el que hace meses comentó que no había un solo peso en la compañía”.

Por su parte, Loreto Carvajal señaló que esta comisión tiene como objetivo “investigar acerca de cómo Codelco ha estado realizando las adquisiciones de bienes y servicios a privados. Que investigue además cual ha sido su política de indemnizaciones por término de la relación laboral de sus ejecutivos y trabajadores”.