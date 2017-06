Actor Leonardo DiCaprio y Príncipe Alberto de Mónaco anuncian visita a Coquimbo para participar en congreso medioambiental

A fin de participar en el Congreso Áreas Marinas Protegidas (AMPs) e IMPAC4 el Príncipe Alberto II de Mónaco y el actor norteamericano Leonardo DiCaprio expresaron al gobierno de Chile que estarían presentes en la cita medioambiental que será realizado en Coquimbo, en el mes de septiembre próximo.

Medios de prensa nacionales ya habían informado que DiCaprio podría participar en el congreso que será desarrollado los días 7 y 8 de septiembre en el Casino de Juegos Enjoy de Peñuelas de Coquimbo, ocasión en la que también estaría presente el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore.

Sin embargo, ayer el Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, en la presentación a la comunidad del congreso en Peñuelas, confirmó que el miembro de la realeza europea, ha expresado su intención de participar en la actividad, «todos estos eventos traen mucha atención de las distintas estrellas. Hace poco me vino a visitar Miguel Bosé, conversando sobre los anuncios que hizo la presidenta. Vienen algunos ex ministros, incluso el príncipe Alberto de Mónaco, quien personalmente se ha comprometido a venir a Chile».