Todas las cámaras están operativas y equipos vigilantes para prevenir delitos en Coquimbo

Con la intención de generar una sensación de tranquilidad y disuadir a quienes pretendan cometer ilícitos en las calles de la comuna, la Unidad de Cámaras de Vigilancia de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Coquimbo se encuentra en alerta las 24 horas con operadores dedicados exclusivamente a esa función, quienes realizan seguimientos generales y enfoques específicos ante algún hecho sospechoso.

Los equipos permiten tener una visión clara y trabajan en el formato de 360°, logrando observar todo lo que acontece alrededor de ellas. En las principales calles comerciales de la comuna, Baquedano y Parte Alta funcionan 26 cámaras, a las que se suman las 6 de Tongoy, que cuentan con su propia central de control y próximamente entrarán en funcionamiento 6 en Tierras Blancas y 2 en San Juan.

El alcalde Marcelo Pereira destacó el trabajo que se realiza en Seguridad Ciudadana y en la Unidad de Cámaras de Vigilancia. «Desde que asumí como alcalde de Coquimbo, siempre me he preocupado por la integridad de los habitantes de la comuna como de quienes nos visitan, por lo que a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana junto a Carabineros y la PDI hemos realizado distintas acciones destinadas a reforzarla; campañas con escolares, con Juntas de Vecinos y con el comercio. Las cámaras que tenemos en el centro y en otros sectores nos ayudan mucho para prevenir delitos, es por ello que nos preocupamos de que siempre estén operativas y con las personas adecuadas a su cargo, aunque como vecinos debemos procurar no arriesgarnos, el autocuidado es clave para frenar muchos delitos».

Pereira también detalló los distintos esfuerzos y gestiones que se realizan para que la comuna sea un lugar más seguro. «Estamos trabajando para que pronto Carabineros cuente con una Central Espejo y así se pueda reforzar la observación de cámaras, también esperamos tener nuevos equipos en Tierras Blancas y San Juan; conseguimos la aprobación del Alto Mando de Carabineros de Chile para la instalación en el mediano plazo de una garita policial fija en Avenida Varela de la zona centro como de una tenencia mixta en el sector rural y la posibilidad de que la subcomisaria de Tierras Blancas se convierta en Comisaría, esas son potentes señales de que estamos trabajando por un Coquimbo más seguro».

El trabajo que se realiza en Seguridad Ciudadana siempre va de la mano con una constante comunicación y coordinación con Carabineros, a fin de mantenerlos informados ante un hecho sospechoso o delictual. Estas imágenes a menudo son solicitadas por las policías y Fiscalía, que son las instituciones que pueden acceder a los registros para dilucidar algún suceso.