Documental “Como me da la gana II” vuelve a cartelera

Su segunda semana en cartelera, con tres funciones en La Serena y una en Ovalle, comienza este jueves 8 de junio el documental “Como me da la gana II”, del consagrado director Ignacio Agüero, conocido por obras clásicas de la cinematografía nacional como “Cien niños esperando un tren”, “No olvidar” y “El diario de Agustín”, entre otras.

En esta película, Agüero invade los rodajes de conocidos filmes para preguntar a jóvenes directores actuales –como Pablo Larraín, José Luis Torres y Marialy Rivas– acerca de qué es lo propiamente cinematográfico y las motivaciones de sus obras. La cinta sigue la huella de la original “Como me da la gana”, filmada en 1985, cuando el cine chileno resistía en plena dictadura militar.

Este documental se exhibe en el Teatro Centenario de La Serena (Cordovez 391) el jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de junio, siempre en horario de las 20:00 horas; y en el Centro Cultural Municipal de Ovalle (Independencia 479) los jueves 8, 15, 22 y 29 de junio, a las 19:30 horas.

“Como me da la gana II” es el tercer estreno de la temporada 2017 del programa MiraDoc, dedicado a la circulación y difusión del cine documental chileno, mediante una red de salas independientes a lo largo del país. Este programa es una realización de la corporación ChileDoc, financiada por el Programa de Intermediación Cultural 2016 y el Fondo de Fomento Audiovisual 2017 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.